Стоит ли покупать водонагреватель: реальный отзыв

Горячая вода — благо, особенно остро это ощущается, когда ее отключают. Где-то на десять дней, где-то на две недели, а в некоторых городах без воды приходится жить полгода с весны до осени. В это время кипятильник, паз и ковш становятся незаменимыми, но как же надоедает греть воду и поливать себя ковшиком. Тем, кто не хочет мириться с дискомфортом, на помощь приходят водонагреватели. "Рамблер" собрал реальные отзывы покупателей.

Фото: Hannah Xu on Unsplash Hannah Xu on Unsplash

Какие бывают водонагреватели

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Часто люди путают бойлеры и водонагреватели, и если покупать онлайн можно совершить ошибку. Это не удивительно, они очень покажи внешне, а их главная задача делать так, чтобы в доме была горячая вода. Но внутри водонагревателя располагается нагревательный элемент, который греет воду, а внутри бойлера — теплообменник, в который и подается носитель тепла от котла. Это значит, что если вы ищете водонагреватель в квартиру, вам нужно смотреть водонагреватели.

Они бывают накопительные и проточные. Главный плюс проточного водонагревателя — относительно компактный размер, а главный минус — потребление энергии. Поэтому проточный водонагреватель стоит устанавливать, если он газовый. Иначе нужно быть готовым к тому, что счета за электроэнергию будут выше обычного.

Накопительные нагреватели также есть и газовые, и электрические, но электрические пользуются большей популярностью, так как их проще устанавливать — повесил, подвел воду, включил в розетку и все. Но здесь важно не ошибиться с объемом.

Вот что говорят те, кто выбрали накопительные водонагреватели.

"У нас водонагреватель Thermex, накопительный, на 30 литров, поставили пару лет назад, незаменим, когда отключают воду. Такого объема вполне хватает, чтобы принять душ и даже помыть голову, если волосы короткие. С длинными волосами это будет делать уже не так комфортно, поскольку нужно сильно торопиться. Поэтому голову я мою отдельно. Кстати, при определенной сноровке и достаточной скорости воды может хватить и на двоих, но действовать, то есть мыться нужно очень быстро".

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Тридцать литров может не хватить тем, кто привык проводить в душе много времени, особенно это касается девушек.

"Мы живем в частном доме, отопление центральное, поэтому бойлер не нужен, ставить его тоже некуда, поэтому взяли накопительный водонагреватель, но с объемом ошиблись — всего 30 литров. Потом научились рассчитывать время и свои дела так, чтобы успевать. Этого хватало или на то, чтобы перемыть всю посуду после приготовления еды и ужина, или на то, чтобы принять душ одному члену семьи. Это был водонагреватель Thermex, прослужил несколько лет, потом перегорел нагревательный элемент. Но важно понимать, мы его использовали постоянно, поэтому претензий к производителю быть не может. Нагревательные элементы в конце концов покрываются накипью и выходят из строя, их можно менять, но мы заменили сам водонагреватель, купили большой на 100 литров, чтобы никому не приходились ждать".

Если горячую воду отключают на две недели, на семью из двух человек вполне хватит водонагревателя на 50 литров.

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