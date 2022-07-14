Названы растения, которые можно посадить на даче в июле

Председатель СНТСН «Жемчужина» и «Профсоюза садоводов России» Ульяна Никонова назвала идеальные для июльских посадок растения.

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По словам эксперта, еще не поздно вырастить редис, рукколу и шпинат. Посадить их можно в открытый грунт, чтобы постоянно иметь под рукой салатную зелень. Уже через две недели после посадок можно будет собирать первый урожай.

Кроме того, середина лета является неплохим временем для посева клубники. До наступления заморозков кусты успеют прижиться и сформировать корневую систему. Тогда в следующем году можно будет собирать первый урожай.

Облагородить участок можно с помощью высадки цветов. Прижиться в земле успеют турецкая гвоздика, люпины — цвести не будут, зато сформируют корневую систему.