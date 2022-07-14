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35 минут назад

Названы растения, которые можно посадить на даче в июле

Вечерняя Москва

Председатель СНТСН «Жемчужина» и «Профсоюза садоводов России» Ульяна Никонова назвала идеальные для июльских посадок растения.

Названы растения, которые можно посадить на даче в июле
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, еще не поздно вырастить редис, рукколу и шпинат. Посадить их можно в открытый грунт, чтобы постоянно иметь под рукой салатную зелень. Уже через две недели после посадок можно будет собирать первый урожай.

Кроме того, середина лета является неплохим временем для посева клубники. До наступления заморозков кусты успеют прижиться и сформировать корневую систему. Тогда в следующем году можно будет собирать первый урожай.

Облагородить участок можно с помощью высадки цветов. Прижиться в земле успеют турецкая гвоздика, люпины — цвести не будут, зато сформируют корневую систему.

Что касается плодовых деревьев, то их можно высаживать до конца лета, если они имеют закрытую корневую систему, передает издание «Невские новости».

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