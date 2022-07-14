Зачем класть в обувь пакеты с водой

Девушки нередко покупают обувь, не заботясь о том, насколько удобной она будет. Более того, подчас, если нет подходящего размера, они выбирают модель размером меньше. Однако носить такую обувь долгое время крайне проблематично.

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К счастью, есть один эффективный лайфхак, который поможет с этой проблемой. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

Для того, чтобы растянуть обувь, совсем необязательно мучить себя и разнашивать ее неделями. Наполните водой пакеты на четверть, завяжите и опустите по штуке в ботинок. Поставьте пару в таком виде в морозилку и выньте, когда вода полностью превратится в лед. Когда лед подтает, выньте его из обуви.

Однако будьте осторожны. Такой лайфхак подойдет только для прочной неприхотливой обуви – не каждая способна выдержать напор мороза.

Есть и более щадящий способ растянуть обувь. На этот раз поможет кипяток. Поставьте обувь в ванну или раковину и обдайте изнутри кипятком. Достаточно лишь на несколько секунд заполнить внутренность изделий, после чего кипяток можно выливать.

Промокните влагу, подождите, пока обувь остынет, а затем наденьте ее. Желательно поверх носков, чтобы точно не обжечься.