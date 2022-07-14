Как удалить пятна пота при помощи лимона

Пятна пота на одежде могут доставить неприятности в самый неподходящий момент. Летом с этой проблемой мы сталкиваемся не только в спортзале, но и в повседневной жизни. Вдобавок к этому, нередко бывает так, что отстирать пятна не получается.

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К счастью, в такие моменты спасают лайфхаки. Подробнее об одном из самых эффективных – в материале "Рамблера".

Желтые пятна появляются на белой ткани после того, как содержащиеся в дезодорантах и антиперспирантах соли алюминия смешиваются с потом. Чаще всего мы пытаемся победить эти пятна при помощи стирального порошка, но его химикаты лишь усугубляют эту реакцию.

К тому же, подобные загрязнения лучше удалять, как только вы обнаружили их, а не после нескольких стирок. Вещь с желтыми пятнами нельзя стирать в горячей воде – от этого пятна только закрепятся. И наконец, все способы лучше предварительно протестировать на незаметном участке одежды.

Чтобы удалить пятна при помощи лимонного сока, выдавите на каждое пятно сок половины лимона. Пятна должны быть полностью покрыты соком. Оставьте их на 2-10 минут в зависимости от степени загрязнения, а затем прополоскайте в прохладной воде.