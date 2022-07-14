Как быстро остудить дом с помощью предмета из ванной

Чтобы быстро остудить квартиру жару, нужно развешать на дверях и окнах мокрые полотенца, рассказал глава крупнейшей в мире компании, занимающейся химчисткой и стиркой, Деян Дмитров. Он назвал простой способ быстро остудить помещение с помощью этого обычного предмета из ванной комнаты в беседе с изданием Express.

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По словам специалиста, нужно намочить полотенца холодной водой и просто повесить на двери и окна в доме — желательно, в солнечных и проветриваемых комнатах. «Вода будет испаряться с поверхности полотенец и остужать воздух, циркулирующий по дому», — пообещал он.

Эксперт подсказывает, что лучше использовать чистые и светлые полотенца, которые не будут распространять неприятные запахи и нагреваться на солнце. Кроме того, он порекомендовал предварительно постирать их с несколькими каплями эфирного масла для более приятного аромата.

Для дополнительного охлаждения Дмитров рекомендует поставить напротив полотенец включенные вентиляторы.