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3 часа назад

Назван простой способ быстро остудить дом с помощью предмета из ванной

Lenta.ru

Чтобы быстро остудить квартиру жару, нужно развешать на дверях и окнах мокрые полотенца, рассказал глава крупнейшей в мире компании, занимающейся химчисткой и стиркой, Деян Дмитров. Он назвал простой способ быстро остудить помещение с помощью этого обычного предмета из ванной комнаты в беседе с изданием Express.

Как быстро остудить дом с помощью предмета из ванной
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, нужно намочить полотенца холодной водой и просто повесить на двери и окна в доме — желательно, в солнечных и проветриваемых комнатах. «Вода будет испаряться с поверхности полотенец и остужать воздух, циркулирующий по дому», — пообещал он.

Эксперт подсказывает, что лучше использовать чистые и светлые полотенца, которые не будут распространять неприятные запахи и нагреваться на солнце. Кроме того, он порекомендовал предварительно постирать их с несколькими каплями эфирного масла для более приятного аромата.

Для дополнительного охлаждения Дмитров рекомендует поставить напротив полотенец включенные вентиляторы.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что прохладительные алкогольные коктейли представляют опасность для организма человека в жару. По его словам, употребление мохито и джин-тоника приводит к увеличению риска теплового удара.

Дом и сад,Евгений Брюн,Минздрав РФ,
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