Специалист раскрыл правду о самом опасном сорняке

«Знаете, сколько денег идёт на борьбу с борщевиком? Может, не надо бороться с ним? Может, дело в другом? Спросите любого учёного, любого специалиста по борщевику, по инвазивным растениям — где и как борщевик растёт? Почему он буйствует? Он растёт там, где люди не прикладывают свои руки. Это сорняк брошенных земель. Там, где за землёй никто не присматривает, всё — там царство борщевика. В тех местах, где косят, пашут, идёт какая-то культивация, никогда борщевика не бывает», – объяснил в эфире Туманов.