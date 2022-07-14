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2 часа назад

Специалист раскрыл правду о самом опасном сорняке

Мира Маркина

Председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов призвал россиян прекратить тратить силы и средства на борьбу с опасным сорняком, эту тему он обсудил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Специалист раскрыл правду о самом опасном сорняке
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Знаете, сколько денег идёт на борьбу с борщевиком? Может, не надо бороться с ним? Может, дело в другом? Спросите любого учёного, любого специалиста по борщевику, по инвазивным растениям — где и как борщевик растёт? Почему он буйствует? Он растёт там, где люди не прикладывают свои руки. Это сорняк брошенных земель. Там, где за землёй никто не присматривает, всё — там царство борщевика. В тех местах, где косят, пашут, идёт какая-то культивация, никогда борщевика не бывает», – объяснил в эфире Туманов.

Специалист призвал граждан и властей проводить ежедневную активную работу по облагораживанию территорий, и только в этом случае, по его словам, с борщевиком не будет возникать никаких проблем.

Ранее Рамблер рассказывал, что доктор Мясников советует делать при ожоге борщевиком.

Дом и сад,Андрей Туманов,
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