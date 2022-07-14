Какими органическими удобрениями лучше всего подкормить фасоль

Фасоль – одна из любимых культур среди огородников. Она входит в топ-10 самых полезных овощей, а ее неприхотливость не может не радовать.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Агрономы не рекомендуют подкармливать фасоль азотными удобрениями. Эта культура сама в может добыть себе азот, а вот излишек азотных удобрений приведет лишь к буйному росту зелени, делая урожай скудным. Исключением может быть ситуация, когда изначально грунт обедненный, но даже в таком случае азотистые подкормки вносятся до формирования завязей. Лучшее решение – внесение смесей (аммиачной селитры, сульфата аммония) во время осенней перекопки. От введения чистой органики лучше воздержаться.

Фасоль очень благодарно отзывается на подкормку такими микроэлементами как молибден, марганец и бор. Последний у огородников вызывает споры, поскольку он укрепляет растения, защищает от патогенов, но и содержит токсичные вещества. Для подкормки фасоли бором берут на 10 л воды всего 1 г борной кислоты.

Следует помнить, что внесение органики может привести к повышенному вниманию к грядке вредителей, особенно ростковой мухи. Простой перегной может послужить причиной полегания кустов и развития зеленой массы.