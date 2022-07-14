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2 часа назад

Ученые научились бороться с сорняками с помощью электричества

Крестьянская жизнь

Группа ученых из Университета Миссури (США) провела 2 полевых исследования с целью изучения эффективности использования электрического тока для уничтожения сорняков.

Ученые научились бороться с сорняками с помощью электричества
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Для этого ученые применили насадку на трактор, которая способна поражать электрическим током 8 типов распространенных в посевах сои сорняков, в том числе устойчивый к гербицидам посконник конопляный.

В результате исследования выяснилось, что наибольший эффект достигался на поздних стадиях роста сорняков, также он связан с высотой и показателем влажности растения. Жизнеспособность сорняков уменьшилась на 54-80% после образования семян.

В ходе второго эксперимента получилось после обработки электричеством снизить устойчивость к гербицидам растений посконника конопляного на 51-97% в конце сезона.

Важно отметить, что в ходе исследования ученые отметили и гибель посевов сои в объеме 11-26%.

Специалисты полагают, что такой результат – не норма, а скорее исключение из правил.

Снизить воздействие тока на сельхозкультуру возможно за счет четкого перепада высоты между сорняком и соей.

Дом и сад,
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