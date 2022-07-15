Раскрыт способ снять квартиру в доме-коммуне в центре Москвы

Фото: Мослента Мослента

Способ снять квартиру в знаменитом доме-коммуне 1931 года постройки в центре Москвы раскрыла «Мосленте» председатель совета дома Екатерина Кузнецова.

Она отметила, что информация о том, что здесь сдается жилье, редко доходит до риелторов. Квартиры здесь часто достаются знакомым местных жителей, которые получают информацию из первых уст.

«В этот дом люди со стороны попадают очень редко. Чаще всего вкладывают деньги. Покупают квартиру и вначале сдают, но потом часто избавляются от нее, потому что дом сложный и по коммуникациям, и по стилю жизни, который тут практикуется», — объяснила она.

Москвичка добавила, что покупают здесь квартиры именно те люди, кто ранее их снимал. Таких случаев, по ее словам, было много.