Зачем нужна йогуртница: реальные отзывы

"Мне йогуртницу подарили, и я ей даже пользовалась, но ровно до того момента, когда ребенок пошел в детский сад, там их отлично кормят, и дома я уже не слишком слежу за тем, что ест малыш. В итоге пару раз получилось так, что почти все йогурты пришлось выбросить, они испортились, а йогуртницу я убрала в шкафчик повыше, возможно, она еще дождется своего часа. Больше всего мне понравилось, что на крышках баночек можно выставлять число, когда он был сделан. Для меня это было очень актуально, так как сама я йогурты ем не часто, а мужу вообще нравится кефир. Еще я заметила, что вкус продукта очень зависит и от молока, и от закваски или другого йогурта, который вы взяли для этой цели. Так что здесь открывается широкий простор для творчества и экспериментов".