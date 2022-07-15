Зачем нужна йогуртница: реальные отзывы

Хочешь сделать хорошо — cделай сам. Многие берут эту истину на вооружение и у них получается. Например, делать йогурты. "Рамблер" приводит отзывы реальных людей, которые решили делать йогурты самостоятельно.
Принцип действия любой йогуртницы очень простой. Чтобы получить йогурт собственного производства, нужно купить закваску или йогурт, который вам всегда нравился, и пакет молока. Молоко нужно подогреть в кастрюле примерно до 40 градусов, затем добавить йогурт или закваску и тщательно размешать. Полу. После этого разливаем полученную смесь о баночкам, ставим в йогуртницу, выставляем время, накрываем крышкой и ждем.
Молоко лучше брать ультрапастеризованное, домашнее пастеризованное нужно кипятить. Закваску можно также в аптеке. Также можно и нужно экспериментировать с наполнителями. Правда не стоит добавлять свежие ягоды и фрукты, они могут помешать процессу приготовления и существенно сократят срок хранения.
Важное преимущество йогуртницы — экономия денежных средств на покупке йогуртов.
"Я начала делать йогурты сама, когда в доме появился ребенок. Кисломолочные продукты шли на ура, в том числе и йогурты. С йогуртницей порция йогурта обходится дешевле. Но нужно быть человеком системы, производство йогуртов — это завод, который должен работать бесперебойно. Кстати, закваску я покупала не так часто, в качестве закваски использовала баночку своего йогурта, оставшегося от предыдущей партии. Тем не менее исключительно своими заквасками не обойтись, их нужно регулярно обновлять, так как со временем содержание полезных микроорганизмов в продукте снижается".
Но терпения на приготовление собственных йогуртов хватает не всем.
"Мне йогуртницу подарили, и я ей даже пользовалась, но ровно до того момента, когда ребенок пошел в детский сад, там их отлично кормят, и дома я уже не слишком слежу за тем, что ест малыш. В итоге пару раз получилось так, что почти все йогурты пришлось выбросить, они испортились, а йогуртницу я убрала в шкафчик повыше, возможно, она еще дождется своего часа. Больше всего мне понравилось, что на крышках баночек можно выставлять число, когда он был сделан. Для меня это было очень актуально, так как сама я йогурты ем не часто, а мужу вообще нравится кефир. Еще я заметила, что вкус продукта очень зависит и от молока, и от закваски или другого йогурта, который вы взяли для этой цели. Так что здесь открывается широкий простор для творчества и экспериментов".