Дизайнер перечислила удешевляющие интерьер ошибки

Ошибки вроде торчащих проводов и искусственных растений заметно удешевляют интерьер, предупреждает оманская блогерша, дизайнер интерьеров Кейт Керди. В социальной сети TikTok на перечислила восемь таких ошибок, их список приводит издание The Sun.

По ее словам, торчащие провода от телевизора или удлинителя должны быть спрятаны, а искусственные растения допустимы только в случае, если не отличаются от настоящих.

Кроме того, удешевляющим интерьер дома она назвала решение поставить мебель в первое показавшееся подходящим место — Керди подсказывает, с расположением стоит поэкспериментировать. Дешево, по ее словам, будут выглядеть и популярные принты с мотивационными надписями на стенах, слишком маленькие коврики, а также слишком простые светильники и фурнитура освещения.

Подвести может, продолжает Керди, и полка для обуви в прихожей. Если она заставлена обувью, лучше спрятать лишние пары в шкаф и оставить актуальную пару.

Наконец, добавляет дизайнер, дешевит пространство мебель, купленная комплектами — ее проще купить, однако она выдает отсутствие полета фантазии.