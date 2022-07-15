Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
1 час назад

Дизайнер перечислила удешевляющие интерьер дома ошибки

Lenta.ru

Ошибки вроде торчащих проводов и искусственных растений заметно удешевляют интерьер, предупреждает оманская блогерша, дизайнер интерьеров Кейт Керди. В социальной сети TikTok на перечислила восемь таких ошибок, их список приводит издание The Sun.

Дизайнер перечислила удешевляющие интерьер ошибки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, торчащие провода от телевизора или удлинителя должны быть спрятаны, а искусственные растения допустимы только в случае, если не отличаются от настоящих.

Кроме того, удешевляющим интерьер дома она назвала решение поставить мебель в первое показавшееся подходящим место — Керди подсказывает, с расположением стоит поэкспериментировать. Дешево, по ее словам, будут выглядеть и популярные принты с мотивационными надписями на стенах, слишком маленькие коврики, а также слишком простые светильники и фурнитура освещения.

Подвести может, продолжает Керди, и полка для обуви в прихожей. Если она заставлена обувью, лучше спрятать лишние пары в шкаф и оставить актуальную пару.

Наконец, добавляет дизайнер, дешевит пространство мебель, купленная комплектами — ее проще купить, однако она выдает отсутствие полета фантазии.

«Потратьте время, чтобы найти оригинальные вещи, которые полюбите, и разница будет ощутимой», — заключает она.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители