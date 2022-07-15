Как охладить комнату без кондиционера: простые способы охлаждения в жару

Даже в средней полосе России наступает такой момент, когда от жары просто некуда деться. Что говорить о южных регионах, где солнце поднимается над горизонтом выше, а воздух прогревается сильнее. В самые жаркие дни спрос на кондиционеры повышается в разы, они стоят дороже, а, чтобы установить их, нужно еще подождать, так как желающих очень много. Идеальное время для установки — теплая осень, когда производители и установщики, готовы предоставить клиентам скидки. А пока «Рамблер» расскажет, как можно охладить комнату без кондиционера.

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Закрыть форточки

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Казалось бы, когда в комнате становится жарко, нужно открыть все окна и проветрить. Но это правило не работает в жару, когда снаружи помещения температура воздуха выше, чем внутри. Это значит, что открывать окна и проветривать нужно в ночное время, когда становится прохладнее.

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Как только солнце начинает светить в окна, их нужно немедленно закрыть и зашторить, причем желательно шторами, блокирующими солнечный свет.

Наполнить ванну холодной водой

Этот прием позволит снизить температуру в квартире на один-два градуса. Чем меньше площадь, тем эффективнее способ. Чтобы не подливать постоянно холодную воду, туда можно бросить бутылки со льдом.

Наморозить льда

Заморозьте воду в бутылках, свяжите их так, чтобы получилось подобие батареи, и поставьте перед вентилятором. Так вы создадите не только движение воздуха, но и сумеете его охладить. Только подставьте под бутылки таз или поднос с высокими бортиками, чтобы не бегать со шваброй и не вытирать образующийся конденсат.

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Если вентилятора нет, таз со льдом можно поставить на окно, когда будете проветривать комнату ночью, этот прием позволит быстро охладить комнату и хорошо заснуть.

Провести влажную уборку

В жару не хочется двигаться, но вы не торопитесь. Протирать горизонтальные поверхности, а также пол влажной тряпкой нужно не только для того, чтобы стало чисто, но и для того, чтобы немного охладить помещение.

Развесить мокрые простыни

Это еще один рабочий способ снизить температуру в комнате. Намочите простыню или большое полотенце холодной водой, хорошо отожмите, чтобы вода не стекала, и развесьте там, где сможете. В комнате станет свежее, и вы сможете заняться привычными делами.

Принять горячий душ

Да, именно так делают жители жарких стран. Хотя на первый взгляд может показаться, что логики тут нет. На самом деле этот способ позволяет обмануть мозг.

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Вы принимаете максимально горячий душ, в мозг поступает сигнал, что вам очень жарко, и он перезапускает процесс терморегуляции. Когда вы выйдете из ванной, ваша комната покажется вам самой прохладной на свете.

Выпить горячего чая

Еще один способ, который позволяет обмануть мозг. Как только вы делаете глоток горячего чая или любого другого напитка, в мозг поступает сигнал, что тело нужно охладить, и он запускает механизм охлаждения. И наоборот — когда вы едите мороженое, у вас замерзает язык, возможно, это принесет какое-то моральное облегчение, но физически ничего не изменится. Кстати, сладкое вызывает обезвоживание, что в жару может быть опасно. Поэтому больше пейте чистой воды, а для пущего эффекта ее можно подогреть.

Если вам нужно выйти на улицу

Почему-то в России в жару принято раздеваться, как будто это поможет лучше пережить знойные дни. Но в странах, где по-настоящему жарко так делать не принято. Наоборот жители жарких стран надевают одежду, полностью закрывающую тело. Почему они так делают? Это нужно, чтобы защитить кожу от ожога, а организм от перегрева. А чтобы было не жарко, выбирать нужно свободную одежду из легких натуральных тканей. Секрет в том, что между телом и слоем одежды должен циркулировать воздух, который убережет от лютой жары.

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