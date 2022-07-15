Реальные отзывы: стоит ли покупать робота-мойщика окон

Прогресс не перестает радовать нас всевозможными помощниками в любой сфере деятельности. Особенно здорово иметь вспомогательные устройства для уборки по дому, благо сейчас их ассортимент очень широк. В этом материале Рамблер изучил реальные отзывы людей, опробовавших робота-мойщика окон. Рассказываем, что мы узнали и стоит ли его покупать.
Робот-мойщик присасывается к окну с помощью вакуумного насоса или магнитов. Он работает от сети и при внезапном отключении электричества вакуумный робот бы сразу упал, однако производители продумали этот момент и добавили в комплектацию аккумуляторы, которые в таких случаях позволяют роботу доработать еще какое-то время, а страховочный трос обеспечивает дополнительную безопасность.
Салфетки, выполненные из плотного синтетического материала хорошо справляются с любыми загрязнениями и не оставляют разводов и ворса на стеклах. Роботы бывают разной формы и типа действия. На аппаратах квадратной формы как правило расположена неподвижно салфетка, на роботах с закругленными углами вытянутой формы есть два крутящихся диска, на которые крепятся салфетки.
Робот управляется либо со смартфона или пульта, либо, в менее продвинутых версиях, просто включается с помощью кнопки на корпусе. Как правило, робот заканчивает уборку в том же месте, с которого начал. На некоторых моделях вы можете сами выбирать тип движения робота - хаотично, зигзагообразно или же по спирали. Чаще роботы моют стекло сверху вниз.
«Еще никогда мытье двенадцати окон не занимало всего полдня. Пока робот трудился над стеклами, я занималась рамами и подоконником. Очень удобно! Особенно, это реальный выход из проблемы мытья огромных окон на лоджии. При системе слайдерс из-за взаимного перекрытия до некоторых частей стекол я не могла достать вообще. Теперь за меня это делает маленький помощник.»
Одна пользовательница рассказала подробно свой алгоритм работы с роботом и подметила некоторые его недостатки. При этом девушка отметила, что все равно очень довольна покупкой.
«Если стекло сильно грязное, я его протираю сначала все-таки сама, а уже до блеска доводит робот.
Если нет рам у окна или стекла, то робот запросто спрыгнет вниз.
Наезжая на любую неровность падает.
Все-таки одного его мыть окно я не оставляю. Иногда нужно подбавить средство для мытья окон, иногда попросить тщательнее потереть в каком-то месте, может пропустить что-то.»
Но так позитивно настроены не все, хоть и положительных отзывов гораздо больше попадаются и такие:
- углы остаются грязными. Несмотря на квадратную форму робота, углы нужно перемывать вручную.
- карабин очень маленький, мне его не за что зацепить. Батареи слишком большие для него, ручка окна тоже..
- не всегда возвращается в исходное положение, может застрять где-то в недоступной части окна и придется идти за пультом. Хотя по идее робот должен завершить работу в том же месте, откуда начал. Но почему-то это правило срабатывает не каждый раз.
- часто не домывает проем окна, но сигнализизурет о завершении работы.
- нужно постоянно переставлять с проема на проем. Один проем он моет минуты за полторы. После этого пищит, чтобы его сняли. Вот скажите, много ли дел вы успеете сделать за это время?