Реальные отзывы: стоит ли покупать робота-мойщика окон

Прогресс не перестает радовать нас всевозможными помощниками в любой сфере деятельности. Особенно здорово иметь вспомогательные устройства для уборки по дому, благо сейчас их ассортимент очень широк. В этом материале Рамблер изучил реальные отзывы людей, опробовавших робота-мойщика окон. Рассказываем, что мы узнали и стоит ли его покупать.

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Как он работает

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Робот-мойщик присасывается к окну с помощью вакуумного насоса или магнитов. Он работает от сети и при внезапном отключении электричества вакуумный робот бы сразу упал, однако производители продумали этот момент и добавили в комплектацию аккумуляторы, которые в таких случаях позволяют роботу доработать еще какое-то время, а страховочный трос обеспечивает дополнительную безопасность.

Салфетки, выполненные из плотного синтетического материала хорошо справляются с любыми загрязнениями и не оставляют разводов и ворса на стеклах. Роботы бывают разной формы и типа действия. На аппаратах квадратной формы как правило расположена неподвижно салфетка, на роботах с закругленными углами вытянутой формы есть два крутящихся диска, на которые крепятся салфетки.

Робот управляется либо со смартфона или пульта, либо, в менее продвинутых версиях, просто включается с помощью кнопки на корпусе. Как правило, робот заканчивает уборку в том же месте, с которого начал. На некоторых моделях вы можете сами выбирать тип движения робота - хаотично, зигзагообразно или же по спирали. Чаще роботы моют стекло сверху вниз.

Плюсы

Экономия времени и нервов. Вам больше не придется мыть окна самостоятельно. Особенно важно это для тех, кто боится высоты или у кого много окон в частном доме. В комплекте чаще всего идут запасные салфетки. Хороший робот моет окна, не оставляя разводов. Это безопасно. Не повреждают поверхность стекла. Робота-мойщика окон можно использовать для мытья других гладких поверхностей - стекол в шкафах, самих шкафов, зеркал и плитки.

Минусы

Большинство моделей плохо справляется с уборкой углов на окне. Некоторые модели часто падают. Салфетки нужно довольно часто менять. В некоторых моделях нужно самостоятельно сбрызгивать салфетку чистящим средством. Далеко не все роботы способны работать на нетиповых окнах. Например, на окнах без рам.

Реальные отзывы

«Еще никогда мытье двенадцати окон не занимало всего полдня. Пока робот трудился над стеклами, я занималась рамами и подоконником. Очень удобно! Особенно, это реальный выход из проблемы мытья огромных окон на лоджии. При системе слайдерс из-за взаимного перекрытия до некоторых частей стекол я не могла достать вообще. Теперь за меня это делает маленький помощник.»

Одна пользовательница рассказала подробно свой алгоритм работы с роботом и подметила некоторые его недостатки. При этом девушка отметила, что все равно очень довольна покупкой.

«Если стекло сильно грязное, я его протираю сначала все-таки сама, а уже до блеска доводит робот.

Если нет рам у окна или стекла, то робот запросто спрыгнет вниз.

Наезжая на любую неровность падает.

Все-таки одного его мыть окно я не оставляю. Иногда нужно подбавить средство для мытья окон, иногда попросить тщательнее потереть в каком-то месте, может пропустить что-то.»

Но так позитивно настроены не все, хоть и положительных отзывов гораздо больше попадаются и такие:

- углы остаются грязными. Несмотря на квадратную форму робота, углы нужно перемывать вручную.

- карабин очень маленький, мне его не за что зацепить. Батареи слишком большие для него, ручка окна тоже..

- не всегда возвращается в исходное положение, может застрять где-то в недоступной части окна и придется идти за пультом. Хотя по идее робот должен завершить работу в том же месте, откуда начал. Но почему-то это правило срабатывает не каждый раз.

- часто не домывает проем окна, но сигнализизурет о завершении работы.