Дизайнер рассказал о трендах оформления дома в 2022 году

Архитектурный дизайнер Илья Гульянц прокомментировал прошедшую в июне выставку Salone del Mobile.Milano. Он отметил, что на ней показали главные тренды в оформлении дома в этом году.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Тема природы остаётся популярной. В помещении будут хорошо смотреться живые растения, сухоцветы, мебель outdoor.

В отделке присутствует множество глянцевых, окрашенных поверхностей рояльным лаком. Кроме того, в доме будут модно смотреться графитные фрезеровки на дереве.

Проститься в 2022 году стоит с тканями-букле, латунью, блестящим хромом, светлым деревом, диванами-«фасолинами» и кислотным оттенками.