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59 минут назад

Дизайнер Илья Гульянц рассказал о трендах оформления дома в 2022 году

runews24.ru

Архитектурный дизайнер Илья Гульянц прокомментировал прошедшую в июне выставку Salone del Mobile.Milano. Он отметил, что на ней показали главные тренды в оформлении дома в этом году.

Дизайнер рассказал о трендах оформления дома в 2022 году
Фото: runews24.rurunews24.ru

Тема природы остаётся популярной. В помещении будут хорошо смотреться живые растения, сухоцветы, мебель outdoor.

В отделке присутствует множество глянцевых, окрашенных поверхностей рояльным лаком. Кроме того, в доме будут модно смотреться графитные фрезеровки на дереве.

Проститься в 2022 году стоит с тканями-букле, латунью, блестящим хромом, светлым деревом, диванами-«фасолинами» и кислотным оттенками.

Также Илья Гульянц отметил, что из стилей в 2022 году покидает ар-деко. В моде больше встречается простота сканди, стихийность бохо, лаконичность 1970-х и пёстрая яркость этно, пишет Elledecoration.

Дом и сад,
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