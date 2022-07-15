Дизайнер рассказал о трендах оформления дома в 2022 году

Архитектурный дизайнер Илья Гульянц прокомментировал прошедшую в июне выставку Salone del Mobile.Milano. Он отметил, что на ней показали главные тренды в оформлении дома в этом году.
Тема природы остаётся популярной. В помещении будут хорошо смотреться живые растения, сухоцветы, мебель outdoor.
В отделке присутствует множество глянцевых, окрашенных поверхностей рояльным лаком. Кроме того, в доме будут модно смотреться графитные фрезеровки на дереве.
Проститься в 2022 году стоит с тканями-букле, латунью, блестящим хромом, светлым деревом, диванами-«фасолинами» и кислотным оттенками.
Также Илья Гульянц отметил, что из стилей в 2022 году покидает ар-деко. В моде больше встречается простота сканди, стихийность бохо, лаконичность 1970-х и пёстрая яркость этно, пишет Elledecoration.