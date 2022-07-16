Можно ли вернуть постельное белье в магазин

Далеко не все могут позволить себе роскошь спать не менее восьми часов. Но это вовсе не значит, что нужно экономить на постельном белье. Хорошее белье, как правило, стоит не так уж дешево, поэтому к выбору стоит подойти со всей ответственностью. "Рамблер" рассказывает, как выбрать постельное белье, как за ним ухаживать, чтобы оно служило долго, и можно ли его вернуть.

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Самое главное, что нужно запомнить, — постельное белье должно быть из натуральных материалов. Шелк дарит приятное ощущение прохлады, лен хорош тем, что его не нужно гладить, а хлопок считается самым доступным.

Постельное белье из смесовых материалов считается более практичным. Например, постельное белье с полиэстером быстрее сохнет, не теряет форму, меньше мнется, но не всем нравится на таком спать, летом может быть жарко. А вот лиоцел (другое название — тенсел) придает ткани шелковистый блеск, такое белье более гладкое и по ощущениям напоминает шелк.

Чтобы белье служило долго, его нужно менять один раз в неделю, и стирать при температуре, указанной производителем. Важно, не заправлять кровать сразу после того, как вы встали с постели. Это нужно, чтобы белье успело проветриться и просушиться, в теплой влажной среде быстрее размножаются бактерии и клещи-сапрофиты.

Постельное белье, если оно не бракованное, входит в список товаров, которые не подлежат обмену и возврату, поэтому ошибиться с выбором будет обидно. Но некоторые продавцы разрешают в течение семи дней вернуть постельное белье — наволочки, пододеяльники, простыни — если вы сделали заказ онлайн, а когда увидели, поняли, что оно вам не подходит. Прежде чем сделать заказ, ознакомьтесь с условиями доставки и возврата.