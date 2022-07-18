Не делайте так: самые страшные ошибки при выращивании роз

Стоит только посадить один розовый куст на участке, как следом захочется другой, а за ним третий. И вот вы становитесь обладателем целого розового сада. Поздравляем! Но розы требуют внимания и хорошего ухода, тогда они будут расти, цвести, благоухать на радость вам и зависть соседям. "Рамблер" рассказывает, какие ошибки допускают начинающие розоводы и как их избежать.
Неправильная посадка. Когда пересаживаете саженец розы в грунт, не оставляйте прививку на поверхности почвы. Корневую шейку стоит углубить на 2-3 сантиметра.
Несвоевременная обрезка. Не обрезайте перед зимовкой. Обычно хочется обрезать, чтобы было легче укрыть, но делать этого не нужно. Без обрезки розы лучше переносят зиму. А вот весной, когда будете убирать укрытие, внимательно осмотрите все побеги, удалите старые и подмерзшие. Обрезать нужно до места первой почки. Кстати, весной это гораздо легче делать, ведь вам не мешают листья.
Частый полив. Роза не любит частый полив. Поливать нужно редко, но обильно При этом вода может быть прохладной, такая розам больше нравится.
Лишние удобрения. Не перекармливайте. Все подкормки нужно вносить до середины лета, во второй половине делать этого не нужно.
Удаление листвы. Не обрывайте листья накануне зимы. Роза вполне способна самостоятельно определить когда ей нужно сбросить листья.
Следуя этим несложным советам, вы можете рассчитывать на то, что ваша роза будет чувствовать себя великолепно.