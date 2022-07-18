Не делайте так: самые страшные ошибки при выращивании роз

Стоит только посадить один розовый куст на участке, как следом захочется другой, а за ним третий. И вот вы становитесь обладателем целого розового сада. Поздравляем! Но розы требуют внимания и хорошего ухода, тогда они будут расти, цвести, благоухать на радость вам и зависть соседям. "Рамблер" рассказывает, какие ошибки допускают начинающие розоводы и как их избежать.

Фото: Daphné Be Frenchie on Unsplash Daphné Be Frenchie on Unsplash

Ошибка №1

Неправильная посадка. Когда пересаживаете саженец розы в грунт, не оставляйте прививку на поверхности почвы. Корневую шейку стоит углубить на 2-3 сантиметра.

Ошибка №2

Несвоевременная обрезка. Не обрезайте перед зимовкой. Обычно хочется обрезать, чтобы было легче укрыть, но делать этого не нужно. Без обрезки розы лучше переносят зиму. А вот весной, когда будете убирать укрытие, внимательно осмотрите все побеги, удалите старые и подмерзшие. Обрезать нужно до места первой почки. Кстати, весной это гораздо легче делать, ведь вам не мешают листья.

Ошибка №3

Частый полив. Роза не любит частый полив. Поливать нужно редко, но обильно При этом вода может быть прохладной, такая розам больше нравится.

Ошибка №4

Лишние удобрения. Не перекармливайте. Все подкормки нужно вносить до середины лета, во второй половине делать этого не нужно.

Ошибка №5

Удаление листвы. Не обрывайте листья накануне зимы. Роза вполне способна самостоятельно определить когда ей нужно сбросить листья.