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7 часов назад

Почему нельзя выбрасывать луковую шелуху

Катя Кобышева

Не торопитесь выбрасывать луковую шелуху, ведь она может вам пригодиться, если у вас есть комнатные цветы. "Рамблер" рассказывает, как приготовить луковый настой для растений и как его применять.

Почему нельзя выбрасывать луковую шелуху
Фото: PxHerePxHere

Рецепт настоя

На литр воды возьмите стакан луковой шелухи (20 граммов), залейте кипятком и оставьте на сутки. На следующий день процедите. Вот и все — настой готов.

Способы применения

Защита от насекомых

Луковый настой можно нанести на листья и стебли комнатных растений, если вы заметили паутинного клещика или других вредителей. Не забудьте обработать нижнюю сторону листа. На следующий день настой нужно смыть. Также луковой настой уничтожает бактерии.

Выведение грибка

Уничтожить "черную ножку" можно с помощью лукового настоя. Но обработать придется 2-3 раза с интервалом в шесть дней. Опрыскайте само растение и почву под ним.

Удобрение

Настоем луковой шелухи также можно поливать растения. К полученному настою добавьте еще горсть луковой шелухи и полтора литра чистой воды, прокипятите в течение 5-7 минут, оставьте на два часа, затем процедите и остудите до комнатной температуры. Этим настоем можно раз в месяц обрабатывать растения и почву.

Важно

Для каждой обработки нужно готовить новый настой, его нельзя хранить даже в холодильнике. Растение не умрет от такой обработки, но толку от нее будет мало. Поэтому не ленитесь, копите шелуху и помогайте своим растениям.

Дом и сад,
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