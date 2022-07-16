Реальные отзывы: зачем нужен паровой шкаф

Паровой шкаф - удовольствие недешевое, поэтому перед тем, как совершать покупку, необходимо изучить все плюсы и минусы приспособления. Зачем он нужен и что пишут о нем реальные покупатели? Рассказываем в материале "Рамблера".
Паровой шкаф - это приспособление для ухода за одеждой. Внешне он больше похож на холодильник, только вместо еды в нем брюки и рубашки. Суть работы парового шкафа такова: вы вешаете одежду на вешалки, устанавливаете режим, а потом достаете уже выглаженное и свежее.
Плюсы:
По словам пользователей, паровой шкаф заменяет им многие другие приборы для ухода за одеждой:
"Покупка для меня сначала казалась противоречивой, ходила в магазин 4 или 5 раз, ребята продавцы и консультанты для меня включали его, заливали воду и показывали режимы работы, в итоге я купила это чудо вместо отпаривателя, гладильной станции, сушильной машины, по сути он заменяет все эти приборы. В химчистку вещи теперь не сдаю, просто пропала необходимость, всё сушит, гладит и даже ароматизирует. Стрелки на брюках мужа теперь не проблема, он делает их идеальными, о чудо! Я довольна, цена конечно не самая низкая, но если посмотреть цены на гладильные станции, то нормально".
Несмотря на высокую цену, некоторые покупатели пишут, что паровой шкаф сэкономил их деньги, которые раньше тратились на походы в химчистку:
"Чудо-шкаф купил в замен сушильной машине !Шкаф очень здорово освежает любые вещи! Брюки и рубашки после шкафа постоянно в идеальном состоянии приятны и нежны на ощупь а так же хорошо пахнут. С ним забыли о химчистке напрочь и стали экономить денежные средства! Разместить его можно в любом удобном месте в отличии от обычной широкой сушильной машины! Покупкой довольна вся семья, и даже пёс которые всегда сидит перед шкафом при его работе".
Хозяйки отметили, что паровой шкаф также экономит их время и силы на глажке:
"Вся офисная одежда сейчас проходит через шкаф. Но как оказалось, это не все его плюсы - обработала все пуховые вещи после стирки. На ощупь стали совсем другие, как новые. Далее по плану пробежаться по домашнему текстилю, хочется добавить дома свежести без очередной глобальной стирки и сушки вещей в дальнейшем. Ну, и конечно же, дизайн".
Одна из покупательниц рассказала, что ее семья использует прибор для обработки детских игрушек от аллергенов:
"Незаменим для ухода за вещами, которые нельзя постирать в стиральной машине (игрушки, подушки, верхняя одежда); позволяет освежить и избавить от замятий рубашки и поло, не подвергая ежедневной стирке, а значит не подвергая износу тканей".