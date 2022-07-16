Реальные отзывы: зачем нужен паровой шкаф

"Покупка для меня сначала казалась противоречивой, ходила в магазин 4 или 5 раз, ребята продавцы и консультанты для меня включали его, заливали воду и показывали режимы работы, в итоге я купила это чудо вместо отпаривателя, гладильной станции, сушильной машины, по сути он заменяет все эти приборы. В химчистку вещи теперь не сдаю, просто пропала необходимость, всё сушит, гладит и даже ароматизирует. Стрелки на брюках мужа теперь не проблема, он делает их идеальными, о чудо! Я довольна, цена конечно не самая низкая, но если посмотреть цены на гладильные станции, то нормально".