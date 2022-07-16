Как защитить свою квартиру от микробов и вирусов

Признайтесь, не каждый из нас любит убираться в квартире. Лень, жара, устали после работы… Но кто же не хочет, чтобы полы были чистыми, полки – без пыли, а кровать застелена свежим бельём с легким запахом кондиционера? Убираться в доме нужно, ведь мелкие микробы могут вызвать различные заболевания. Но, оказывается, делать это тоже нужно с осторожностью. Почему?

Фото: Александр Воложанин Александр Воложанин

Чистые намерения

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Специалисты утверждают, что микробы действительно вездесущи. Они скапливаются на разделочных досках и ножах, которые используются для разделки мяса и рыбы. Например, сальмонелла может жить на поверхности доски в течение месяца. Особенно опасно, если вы режете сырые и готовые продукты на одной и той же доске и тем же ножом. Микробы быстро появляются в открытых консервах, а также в просроченных молочных и мясных блюдах и полуфабрикатах. Кроме того, подцепить опасный микроб можно и с плохо вымытого яблока. На кожице овощей и фруктов скапливается множество микробов, которые попадают на них из органических удобрений.

Туалет и ванна тоже легко могут стать рассадниками микробов. Так, под ободком унитаза их может быть более трёх миллионов. Поэтому соблюдать чистоту жизненно необходимо во всём доме. Однако каждый день драить свою квартиру с помощью дезинфицирующих средств тоже опасно.

Вдох-выдох

Дело в том, что все синтетические моющие и чистящие средства могут вызывать аллергию. Основной действующий компонент дезинфицирующих составов – хлор. При использовании он испаряется и распространяется по квартире, попадая в лёгкие и на слизистые.

Кроме того, синтетические вещества не вымываются полностью и навсегда остаются на обработанных поверхностях. Именно поэтому гастроэнтерологи не рекомендуют мыть посуду моющими средствами. Оставаясь на тарелках и чашках, оно попадает к нам в желудок, раздражая слизистую, и со временем может вызвать язву. А аллергологи и дерматологи рекомендуют по возможности заменять моющие и дезинфицирующие вещества хозяйственным мылом или пищевой содой.

Сомнения вызывает и каждодневное использование дезинфицирующих средств в туалете. Как утверждают специалисты, для того чтобы кишечные инфекции привели к заболеванию, они должны попасть в рот или на другую слизистую. Поэтому микробы, скапливающиеся под ободком унитаза, вовсе не так опасны, как утверждает реклама. Достаточно ополаскивать его после каждого пользования. Мыть же чистящими средствами нужно лишь по мере загрязнения, а это значит примерно раз в неделю.

Для поддержания чистоты в ванной врачи рекомендуют пользоваться детским мылом или пищевой содой. А если у кого-то из домочадцев есть грибковые или дерматологические заболевания кожи или ногтей, то ополаскивайте ванну кипятком. Использовать специальные средства можно только для удаления ржавчины и известкового налёта.

Для того чтобы обезопасить кухню, достаточно обычной влажной уборки. Чтобы избавиться от микробов на разделочной доске, обдайте её кипятком. А чтобы смыть с тарелок жир, используйте горчичный порошок. И только в борьбе с пригоревшим к плите супом или налётом стоит прибегать к сильнодействующим моющим средствам.

Чихать хотели

Микробы прекрасно чувствуют себя и в обычной пыли. На полках, коврах, в тёмных углах наших квартир и даже на постели скапливается огромное количество стафилококков (они вызывают множество болезней – от воспаления лёгких и диареи до менингита), стрептококков (они являются причиной ангины, скарлатины, ревматизма, рожистого воспаления), дифтерийной палочки, сальмонеллы, ведущих к заболеваниям тяжёлыми кишечными инфекциями. Кроме этого, пыль может стать причиной аллергии.

Домашняя пыль состоит из мельчайших частиц шерсти животных, кожи, пыльцы, текстильных и деревянных изделий и строительных материалов. Но самой опасной составляющей пыли являются клещи-сапрофиты, соприкосновение с которыми вызывает сильнейшую аллергическую реакцию.

Поэтому объявляйте пыли войну: хорошо проветривайте и просушивайте постель – не заправляйте влажную кровать и чаще меняйте постельное бельё. Каждый день проветривайте квартиру и проводите влажную уборку. Особое внимание уделяйте цветам, особенно широколистным. Обязательно протирайте батареи. Это излюбленное место обитания микробов. Из-за своего строения батареи тяжело протереть, да и воздухом из окна пыль из них не выдувается, поэтому микробы находятся там в своеобразном укрытии.