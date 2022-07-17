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34 минуты назад

Архитектор составил рейтинг самых уютных вещей для дачи

Мослента

Рейтинг самых уютных вещей для дачи составил концепт-мейкер, дизайнер свободного пространства, архитектор Александр Осипов. Им он поделился с «Мослентой».

Архитектор составил рейтинг самых уютных вещей для дачи
Фото: МослентаМослента

Эксперт отметил, что многие люди привыкли отвозить на дачу старые вещи, которые жалко выбросить, в результате чего загородный дом часто превращается в склад ненужных предметов. Чтобы создать уют, Осипов посоветовал избавиться от старого хлама.

Первым стильным предметом мебели для поддержания приятной атмосферы в доме он назвал кресло-кокон.

«Такое кресло создаст личный островок уединения и счастья. В эту расслабленную обстановку захочется возвращаться вновь и вновь», — сказал он.

Также дизайнер посоветовал установить на участке садовые качели. Зона комфортного отдыха станет местом притяжения и детей, и взрослых. Следует позаботиться и о наличии хорошего набора обеденной мебели. Архитектор добавил, что там, где собираются за общей трапезой родные люди, должно быть комфортно.

«Барбекю — незаменимая вещь для любимой дачи. Какой отдых без горячего шашлыка и печеных сосисок? Незаменимый атрибут дачного отдыха! Важный совет: пусть обеденная зона и зона шашлыков из соображений безопасности находятся друг от друга на внушительном расстоянии, если разрешает территория», — отметил организатор пространства.

Помимо этого, Осипов посоветовал приобрести камин и заменить старые раскладушки новыми стильными шезлонгами. Рядом с ними можно поставить небольшой столик для напитков.

Дом и сад,Александр Осипов,
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