Архитектор составил рейтинг самых уютных вещей для дачи

Рейтинг самых уютных вещей для дачи составил концепт-мейкер, дизайнер свободного пространства, архитектор Александр Осипов. Им он поделился с «Мослентой».

Фото: Мослента Мослента

Эксперт отметил, что многие люди привыкли отвозить на дачу старые вещи, которые жалко выбросить, в результате чего загородный дом часто превращается в склад ненужных предметов. Чтобы создать уют, Осипов посоветовал избавиться от старого хлама.

Первым стильным предметом мебели для поддержания приятной атмосферы в доме он назвал кресло-кокон.

«Такое кресло создаст личный островок уединения и счастья. В эту расслабленную обстановку захочется возвращаться вновь и вновь», — сказал он.

Также дизайнер посоветовал установить на участке садовые качели. Зона комфортного отдыха станет местом притяжения и детей, и взрослых. Следует позаботиться и о наличии хорошего набора обеденной мебели. Архитектор добавил, что там, где собираются за общей трапезой родные люди, должно быть комфортно.

«Барбекю — незаменимая вещь для любимой дачи. Какой отдых без горячего шашлыка и печеных сосисок? Незаменимый атрибут дачного отдыха! Важный совет: пусть обеденная зона и зона шашлыков из соображений безопасности находятся друг от друга на внушительном расстоянии, если разрешает территория», — отметил организатор пространства.