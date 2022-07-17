Чем подкормить тыкву, чтобы выросли большие плоды

Чем подкормить тыкву, чтобы плоды получились большими, и можно ли использовать навоз – расскажем об этом в нашем материале.

На этапе, когда завязь образовалась и интенсивно растет, подкармливать азотом для того, чтобы получить крупные плоды, не стоит. Есть другие удобрения, которые улучшают вкус, одновременно влияя и на размер плода. Например, монофосфат калия или сульфат калия. Последний содержит небольшую дозу азота и сам калий, а именно он влияет на вкусовые качества.