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46 минут назад

Чем подкормить тыкву, чтобы выросли большие плоды

Крестьянская жизньиещё 1

Чем подкормить тыкву, чтобы плоды получились большими, и можно ли использовать навоз – расскажем об этом в нашем материале.

Чем подкормить тыкву, чтобы выросли большие плоды
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

На этапе, когда завязь образовалась и интенсивно растет, подкармливать азотом для того, чтобы получить крупные плоды, не стоит. Есть другие удобрения, которые улучшают вкус, одновременно влияя и на размер плода. Например, монофосфат калия или сульфат калия. Последний содержит небольшую дозу азота и сам калий, а именно он влияет на вкусовые качества.

С хорошей подкормкой калия помидоры будут сахаристыми, картофель крахмалистым, тыква сладкой. Сульфат калия позволяет вырастить и крупные, и сладкие плоды.

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