Реальные отзывы: стоит ли покупать ионизатор воздуха

Ионизатор - это прибор, который пропускает через себя воздух в помещении и образует положительные и отрицательные ионы кислорода и азота. Чем он полезен и стоит ли приобретать себе такое приспособление для дома? Изучили реальные отзывы покупателей.

Фото: HS You/ flickr.com HS You/ flickr.com

Зачем нужен ионизатор

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В природе ионы образуются естественным путем: в грозу или под воздействием солнца. В квартирах этот показатель в 15-20 раз меньше из-за закрытых окон и того, что люди редко проветривают дома, особенно зимой. Поэтому был изобретен ионизатор.

Считается, что использование прибора в квартире положительно сказывается на здоровье человека.

Он очищает воздух от загрязнений;

улучает качество сна;

нейтрализует бактерии и вирусы;

убирает неприятные запахи;

дает ощущение свежести в доме;

укрепляет иммунитет.

Также, как пишут производители, отрицательные ионы способствуют улучшению сердечной функции, уменьшают усталость, способствуют метаболизму и снимают головокружение.

Есть два вида ионизаторов: униполярные (производят только отрицательные ионы) и биполярные (производят и отрицательные, и положительные ионы). Считается, что если в помещении есть техника, положительных ионов итак достаточно, так как она создает частицы с положительным зарядом. В таком случае лучше выбирать униполярный ионизатор. Для помещений, где нет техники, - биполярный.

Часто производители делают ионизаторы с дополнительными функциями: добавляют ультрафиолетовые лампы для обеззараживания воздуха, угольные фильтры для очищения от пыли, увлажнители.

Какие есть минусы у ионизаторов?

необходимо регулярно очищать прибор;

нужно следить за концентрацией озона: переизбыток вреден для организма;

к поверхностям начинает чаще прилипать пыль.

Отзывы покупателей

В отзывах пользователи пишут, что после приобретения ионизатора, у них улучшилось самочувствие.