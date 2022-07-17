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1 час назад

Реальные отзывы: стоит ли покупать ионизатор воздуха

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Ионизатор - это прибор, который пропускает через себя воздух в помещении и образует положительные и отрицательные ионы кислорода и азота. Чем он полезен и стоит ли приобретать себе такое приспособление для дома? Изучили реальные отзывы покупателей.

Реальные отзывы: стоит ли покупать ионизатор воздуха
Фото: HS You/ flickr.comHS You/ flickr.com

Зачем нужен ионизатор

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В природе ионы образуются естественным путем: в грозу или под воздействием солнца. В квартирах этот показатель в 15-20 раз меньше из-за закрытых окон и того, что люди редко проветривают дома, особенно зимой. Поэтому был изобретен ионизатор.

Считается, что использование прибора в квартире положительно сказывается на здоровье человека.

  • Он очищает воздух от загрязнений;
  • улучает качество сна;
  • нейтрализует бактерии и вирусы;
  • убирает неприятные запахи;
  • дает ощущение свежести в доме;
  • укрепляет иммунитет.

Также, как пишут производители, отрицательные ионы способствуют улучшению сердечной функции, уменьшают усталость, способствуют метаболизму и снимают головокружение.

Есть два вида ионизаторов: униполярные (производят только отрицательные ионы) и биполярные (производят и отрицательные, и положительные ионы). Считается, что если в помещении есть техника, положительных ионов итак достаточно, так как она создает частицы с положительным зарядом. В таком случае лучше выбирать униполярный ионизатор. Для помещений, где нет техники, - биполярный.

Часто производители делают ионизаторы с дополнительными функциями: добавляют ультрафиолетовые лампы для обеззараживания воздуха, угольные фильтры для очищения от пыли, увлажнители.

Какие есть минусы у ионизаторов?

  • необходимо регулярно очищать прибор;
  • нужно следить за концентрацией озона: переизбыток вреден для организма;
  • к поверхностям начинает чаще прилипать пыль.

Отзывы покупателей

В отзывах пользователи пишут, что после приобретения ионизатора, у них улучшилось самочувствие.

"Пожалуй, мое самое полезное приобретение за последнее время! Использую в кабинете на работе";

"Ионизация ощущается и вообще после покупки стало легче дышать и в целом самочувствие улучшилось";

"Воздух очищается отлично, это прям чувствуется. Цена доступная";

"На самом деле отлично очищает воздух, дышать становится намного легче и приятней";

"Довольно таки дорогостоящее приобретение, но уже после первого использования понимаешь, что оно того стоит";

"Незаменимый прибор для меня, так как в семье отец и муж курят. Данный прибор единственное мое спасение и с главной задачей справляется отлично".

Дом и сад,
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