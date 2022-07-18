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1 час назад

Садовод назвала способ вырастить красивые гортензии

Lenta.ru

Черви полезны для гортензий, потому что удобряют и рыхлят почву, рассказала садовод Анджела Слейтер. Свой способ вырастить красивые гортензии с помощью дождевых (земляных) червей она назвала в беседе с Express.

Садовод назвала способ вырастить красивые гортензии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Слейтер предложила завести на участке червей, которые, создавая туннели в земле, будут поддерживать зернистую структуру почвы.

«Это позволяет корням гортензии свободнее расти и получать доступ к большему объему питательных веществ», — сказала она.

Кроме того, продолжила садовод, рыхление почвы червями обеспечивает свободный доступ воздуха и способствует росту полезных для цветов бактерий.

Питаясь разлагающимися органическими веществами животного и растительного происхождения, дождевые черви вырабатывают так называемый вермикомпост (биогумус) и таким образом удобряют почву легко усваиваемыми растениями веществами, пояснила Слейтер.

Специалистка заключила, что обилие дождевых червей позволит вырастить здоровые и красивые гортензии с множеством цветов и здоровыми листьями.

Дом и сад,
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