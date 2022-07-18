Реальные отзывы: стоит ли покупать сушилку для овощей

Электросушилка для овощей и фруктов – еще одно приспособление, без которого многие хозяйки чувствуют себя как без рук. При этом другие хозяйки уверены, что сушка овощей и фруктов – процесс долгий и утомительный. Мы изучили реальные отзывы покупателей и выяснили, стоит ли дегидратор своих денег.
Данное приспособление станет отличным помощником для обладательниц сада или огорода. Во-первых, сушилка помогает превратить собранный урожай (которого подчас бывает слишком много) во что-то более компактное. Во-вторых, с ее помощью можно создать массу различных заготовок, которые можно будет использовать для приготовления уймы блюд. Например, при помощи дегидратора можно заготовить пастилу, цукаты и крекеры. При этом все эти продукты, что немаловажно, сохранят свои полезные свойства.
Вдобавок к этому, сушилку можно использовать не только для фруктов и овощей, но и для приготовления вяленого мяса, птицы или рыбы. Достаточно подержать эти продукты несколько дней в соляном растворе, а после отправить в сушилку.
В числе плюсов электросушилки также ее скорость: процесс сушки занимает от 5 до 24 часов. В течение этого времени вы можете заниматься своими делами.
Однако, приобретая дегидратор, нужно учитывать некоторые нюансы. В частности, сушилка потребляет довольно много электроэнергии. Кроме того, некоторые модели издают сильный шум. Если вы решите сэкономить, будьте готовы к тому, что у дешевых сушилок может ухудшиться вкус продукта из-за пластиковых поддонов низкого качества.
Многие покупатели, которые приобрели электросушилку, отмечают, что плюсы все же перевешивают минусы (авторская орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.):
"Купила для родителей на дачу. Спасли урожай: яблоки (сочные) сушит - 8 часов, груши (очень сочные) - 10. Работала полтора месяца ежедневно, даже на ночь оставляли за закрытой дверью. Сушит равномерно, очень качественно. Соседи на даче завидовали.".
"Очень довольна покупкой. В квартире запах груш! И какой объём урожая удалось сохранить натуральным! Теперь пробую банановые чипсы,на очереди кабачки.Ничто из урожая не потеряем. Это что-то!".
"Период активной подготовки к зиме стартовал)))Консервирование ягод овощей....И вот ещё и сушка. Купила я эту чудо технику пару дней назад...Довольна простая, удобная. Пластик корпуса крепкий, без проблем моется и чистится. Много отсеков поэтому одновременно можно сушить большой обьем. Сушила я зелень - отлично и быстро. Посушила морковь и лук - тоже отлично времени конечно ушло на сушку немного больше. Жду яблок и грибов- буду активно эксплуатировать".
"Купил в основном что бы заготавливать зелень на зиму, намного душистее чем замороженная получается. На даче сушить некогда, а дома места нет, что бы разложиться на день/два, пока все высохнет. После сушки же в духовке как мне кажется теряется часть вкуса.Сушилку поставил на балконе, там же и сушу. Работает тихо, электричества потребляет не много. Есть встроенный таймер, один раз засек требуемое время для сушки, а потом все время ставлю таймер.Успешно испытал на петрушке, укропе и базилике, пару часов и можно паковать для хранения. Кроме зелени сушил чабрец, липу, листья смородины и еще много разных трав для чая.Когда созреют буду сушить томаты, яблоки, груши и грибочки".