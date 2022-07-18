Реальные отзывы: стоит ли покупать сушилку для овощей

"Купил в основном что бы заготавливать зелень на зиму, намного душистее чем замороженная получается. На даче сушить некогда, а дома места нет, что бы разложиться на день/два, пока все высохнет. После сушки же в духовке как мне кажется теряется часть вкуса.Сушилку поставил на балконе, там же и сушу. Работает тихо, электричества потребляет не много. Есть встроенный таймер, один раз засек требуемое время для сушки, а потом все время ставлю таймер.Успешно испытал на петрушке, укропе и базилике, пару часов и можно паковать для хранения. Кроме зелени сушил чабрец, липу, листья смородины и еще много разных трав для чая.Когда созреют буду сушить томаты, яблоки, груши и грибочки".