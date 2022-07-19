Как вырастить шампиньоны на даче: простая инструкция

За один сезон можно собрать несколько десятков килограммов грибов, если правильно ухаживать за всходами.

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Шампиньоны обладают нейтральным, приятным вкусом, они нравятся даже тем, кто не очень любит другие грибы. Из них можно приготовить сотни аппетитных блюд, но консервированные шампиньоны теряют аромат, а найти зимой качественные свежие грибы не так просто. Но их вполне можно вырастить на загородном участке, приложив минимум усилий.

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Рассаду шампиньонов можно купить или собрать самостоятельно, но важно помнить, что второй вариант подойдет только для выращивания грибов в открытом грунте, но в теплице всходов не будет.

Как подготовить купленную грибницу

В магазинах легко можно найти живые грибницы, которые сохраняют оптимальную влажность. До продажи материал держат в холодильниках, чтобы приостановить рост грибов до момента, когда их высадят в грунт.

Понять качество грибницы сложно, но можно протестировать ее, понюхав почву: она должна пахнуть свежими грибами и влажной землей. Если же от упаковки веет кислым или гнилостным ароматом, значит, в ней активизировались бактерии, а грибы погибли.

После приобретения грибницы, нужно выбрать на даче место для посадки: оно должно быть достаточно тенистым и прохладным. Присмотритесь к северной стороне участка. Кроме того, шампиньоны стоит высаживать под навесом или рядом со строением, которое защитит его от сквозняков.

Грибы высаживают в грядки длиной около метра и глубиной 25—30 сантиметров. В качестве компоста подойдет куриный или конский навоз, в который добавляют солому в пропорции 1:1. Компост укладывают в грядки, заливают горячей водой и укрывают пленкой, оставляя на 10—12 дней. Затем в почву добавляют суперфосфат, перемешивают, уплотняют, закрывают. Оставляют до полного созревания. Созревший компост приобретает светло-коричневую окраску, становится рассыпчатым.

Правила посадки шампиньонов

Грибы нельзя высаживать в грунт при слишком жаркой погоде: температура воздуха должна быть около 20 градусов, а почвы — 23—27 градусов. Для шампиньонов готовят лунки диаметром около 5 сантиметров, в них кладут кусочки рассады по 5—7 сантиметров, укрывают грунтом, поливают теплой водой и укрывают непрозрачным материалом. Укрытие снимают через три недели. Всходы присыпают смесью дерна и торфа.

Пока грядки находятся под укрытием, их не поливают. По мере роста шампиньонов самое главное следить за тем, чтобы грибы находились в одинаковой температуре — всходы могут погибнуть при резком перепаде. Идеально, если в теплице держится 25—27 градусов.

Второе важное условие обильного урожая — влажность. Шампиньоны любят влажную среду, поэтому поливать их нужно регулярно. Первый урожай при правильном уходе можно собирать уже через 3—4 недели после посадки, как только пластинка приобретет розоватый оттенок.