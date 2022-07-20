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1 час назад

Россиянам рассказали, когда ждать «волну грибов»

Мария Каткова

Грибник, автор научно-популярного YouTube-канала "Охотник до грибов" Дмитрий Тихомиров рассказал, когда в Центральной России начнется сезон грибов. Об этом сообщает радио Sputnik.

Россиянам рассказали, когда ждать «волну грибов»
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Он отметил, что жаркая погода неблагоприятна для роста грибов, а «грибной дождь» – миф.

«Общее заблуждение многих людей, даже опытных грибников, что для появления грибов нужно тепло и дожди. "Грибной дождь", который идет тогда, когда тепло и светит солнце, – это миф. На самом деле для плодоношения грибницы нужно похолодание. Обычно похолодание сопровождается дождями»

По мнению эксперта, первая «грибная волна» может начаться в России уже в июле, если будет достаточное количество осадков и прохладная погода продержится долго.

Однако Тихомиров предупредил, что не стоит бежать в лес сразу после дождя. Грибам нужно дней 10, чтобы вырасти. Основную «волну» он предрек в конце августа. Тогда ночи становятся холодные и появляются белые грибы.

Ранее сообщалось, что диетолог раскрыла пользу черники.

Дом и сад,Дмитрий Тихомиров,
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