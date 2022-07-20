Россиянам рассказали, когда ждать «волну грибов»

«Общее заблуждение многих людей, даже опытных грибников, что для появления грибов нужно тепло и дожди. "Грибной дождь", который идет тогда, когда тепло и светит солнце, – это миф. На самом деле для плодоношения грибницы нужно похолодание. Обычно похолодание сопровождается дождями»