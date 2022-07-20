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1 час назад

Назван неожиданный способ вырастить более сладкую свеклу

Lenta.ru

Для получения сладких плодов свеклу нужно поливать соленой водой, посоветовал заведующий лабораторией столовых корне­плодов Федерального научного центра овощеводства Виктор Степанов. Неожиданный способ вырастить более сладкую свеклу он назвал дачникам в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Назван неожиданный способ вырастить более сладкую свеклу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Овощевод отметил, что в июле столовую свеклу можно подкормить поваренной солью, разведя в десяти литрах теплой воды 10-15 граммов соли (одна столовая ложка), а затем полив грядку между рядами.

«Но ни в коем случае не попадайте на само растение. Проведите такую подкорм­ку трижды: в момент образования шести листьев, формирования корнеплода, за две недели до уборки урожая»,

— объяснил Степанов.

Для выращивания более вкусной моркови, продолжил он, нужно подкормить ее в конце августа раствором борной кислоты.

«В одном литре горячей воды растворите одну чайную ложку борной кислоты и разбавьте в десяти литрах воды. Остуженным раствором опрысните растения моркови»,

— посоветовал специалист.

Главной ошибкой огородников Степанов назвал внесение под морковь и свеклу органических удобрений.

«Это и приводит к потере неповторимого сладкого вкуса»,

— заключил он.

Дом и сад,Виктор Степанов,
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