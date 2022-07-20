Назван неожиданный способ вырастить более сладкую свеклу

Для получения сладких плодов свеклу нужно поливать соленой водой, посоветовал заведующий лабораторией столовых корнеплодов Федерального научного центра овощеводства Виктор Степанов. Неожиданный способ вырастить более сладкую свеклу он назвал дачникам в беседе с изданием «Аргументы и факты».
Овощевод отметил, что в июле столовую свеклу можно подкормить поваренной солью, разведя в десяти литрах теплой воды 10-15 граммов соли (одна столовая ложка), а затем полив грядку между рядами.
«Но ни в коем случае не попадайте на само растение. Проведите такую подкормку трижды: в момент образования шести листьев, формирования корнеплода, за две недели до уборки урожая»,
— объяснил Степанов.
Для выращивания более вкусной моркови, продолжил он, нужно подкормить ее в конце августа раствором борной кислоты.
«В одном литре горячей воды растворите одну чайную ложку борной кислоты и разбавьте в десяти литрах воды. Остуженным раствором опрысните растения моркови»,
— посоветовал специалист.
Главной ошибкой огородников Степанов назвал внесение под морковь и свеклу органических удобрений.
«Это и приводит к потере неповторимого сладкого вкуса»,
— заключил он.