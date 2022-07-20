7 необычных применений риса в быту

С помощью крупы можно спасти телефон, очистить вазу или избавиться от высыпаний на лице.

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Ризотто, паэлья, плов — из риса можно приготовить десятки блюд, острых, соленых или сладких. Но кулинария — не единственный способ использования этой крупы в быту. Многие знают о способности риса абсорбировать жидкость, это качество может быть полезно в быту.

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Спасти телефон

Пожалуй, это применение риса вне кулинарии самое известное. Если ваш смартфон промок или упал в воду, можно попробовать реанимировать его, положив на ночь в банку с рисом. Он впитает воду, утром попробуйте включить телефон, возможно, ремонт не потребуется.

Защитить инструменты от коррозии

Чтобы металлические приспособления для ремонта служили долго, их необходимо защитить от влаги. Именно из-за нее на металле появляется ржавчина, коррозия, они тупятся и теряют свои свойства. Чтобы избежать этого, можно хранить инструмент в банке с рисом, раз в 2—3 месяца меняя крупу на свежую.

Ускорить созревание фруктов

Рис выделяет этилен — газ, влияющий на скорость вызревания фруктов. При этом он защищает плоды от гнили. Поместите авокадо, апельсин или персик в емкость с рисом и оставьте на сутки, фрукты станут более сладкими и мягкими.

Согреться

Рис отлично держит тепло, поэтому его можно использовать для наполнения грелки. Сшейте небольшой мешочек или подушку, наполните ее крупой, а при необходимости положите в микроволновку. Рис быстро нагреется, а отдавать тепло будет больше часа. Такой девайс можно использовать при кашле, положив на грудь, мышечных болях, к тому же на такой подушке просто приятно спать.

Очистить вазы и бутылки сложной формы

Вымыть такие сосуды без специальных приспособлений очень проблематично, а рис может облегчить эту задачу. В посуду засыпают 1—2 (в зависимости от размера емкости) столовые ложки крупы и добавляют теплую воду с моющим средством. Горловину закрывают и сосуд многократно энергично встряхивают, стараясь, чтобы зернышки попали во все углубления.

Сделать натуральный освежитель воздуха

Благодаря абсорбирующим свойствам крупы, ее можно использовать для ароматизации квартиры. В небольшую чашку, желательно плоскую, насыпьте рис, а затем влейте 20 капель любого эфирного масла. Иногда встряхивайте смесь, чтобы запах стал ярче. Менять ароматизатор можно раз 2—3 месяца.

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