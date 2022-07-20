Как заставить птиц облетать ваши ягодные кусты

Что делать, если вся смородина достается пернатым?
Если борьбе с паразитами на грядках посвящена половина нашего отдыха на даче, то о птицах вспоминают, как правило, когда ягод на кустах остается всего несколько штук. Что же делать? Отдавать все пернатым? Конечно, нет. Мы подскажем несколько способов, чтобы птицы облетали ваш участок и «переехали» на кусты ваших соседей.
Ставить допотопное пугало на участке — сомнительная идея, только если вы не сможете оригинально вписать фигуру в стиль своего участка. А вот воздушный змей в виде хищной птицы, созданный специально для этих целей, будет здорово путать мелких птиц — они не рискнут посягать на территорию, занятую большим шуршащим предметом, так напоминающим хищника. Однако здесь может возникнуть проблема в виде неприятного треска и мельтешения, которые приносит такое приспособление, но на большом участке, где ягодные кусты расположены далеко от жилых помещений, такой змей будет идеальным решением.
Не ваши. Птиц, особенно мелких, пугают яркие и непонятные предметы с рисунком в виде больших глаз. Чаще всего садоводы рисуют большие глаза на ярких шарах и развешивают по периметру участка. Подобные «глазастые» отпугиватели используют нередко и в аэропортах. Кстати, вы можете привлечь к созданию увлекательной пугалки и своих детей — выдайте им все предметы и краски и не ограничивайте фантазию. Главное, чтобы яркие глаза были самым заметным элементом на предмете.
Еще одно отличное средство против птичьих посиделок на вашей смородине и малине — блестящие или шуршащие ленты. Кто-то даже использует старые CD, создавая подобие гирлянды, но вы можете купить блестящую широкую ленту и прикрепить ее на колышке недалеко от куста. Постарайтесь отрезать большую ленту, чтобы она свободно развевалась на ветру. Яркие отблески солнца и непонятные движения ленты не дадут птицам комфортно разместиться на вашем участке.