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1 час назад

Как заставить птиц облетать ваши ягодные кусты

WomanHit.ru

Что делать, если вся смородина достается пернатым?

Как заставить птиц облетать ваши ягодные кусты
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Если борьбе с паразитами на грядках посвящена половина нашего отдыха на даче, то о птицах вспоминают, как правило, когда ягод на кустах остается всего несколько штук. Что же делать? Отдавать все пернатым? Конечно, нет. Мы подскажем несколько способов, чтобы птицы облетали ваш участок и «переехали» на кусты ваших соседей.

Фейковый хищник

Ставить допотопное пугало на участке — сомнительная идея, только если вы не сможете оригинально вписать фигуру в стиль своего участка. А вот воздушный змей в виде хищной птицы, созданный специально для этих целей, будет здорово путать мелких птиц — они не рискнут посягать на территорию, занятую большим шуршащим предметом, так напоминающим хищника. Однако здесь может возникнуть проблема в виде неприятного треска и мельтешения, которые приносит такое приспособление, но на большом участке, где ягодные кусты расположены далеко от жилых помещений, такой змей будет идеальным решением.

«Глаза» из кустов

Не ваши. Птиц, особенно мелких, пугают яркие и непонятные предметы с рисунком в виде больших глаз. Чаще всего садоводы рисуют большие глаза на ярких шарах и развешивают по периметру участка. Подобные «глазастые» отпугиватели используют нередко и в аэропортах. Кстати, вы можете привлечь к созданию увлекательной пугалки и своих детей — выдайте им все предметы и краски и не ограничивайте фантазию. Главное, чтобы яркие глаза были самым заметным элементом на предмете.

За ленту не залетать

Еще одно отличное средство против птичьих посиделок на вашей смородине и малине — блестящие или шуршащие ленты. Кто-то даже использует старые CD, создавая подобие гирлянды, но вы можете купить блестящую широкую ленту и прикрепить ее на колышке недалеко от куста. Постарайтесь отрезать большую ленту, чтобы она свободно развевалась на ветру. Яркие отблески солнца и непонятные движения ленты не дадут птицам комфортно разместиться на вашем участке.

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