IKEA объяснила видео с уничтожением сковородок

В IKEA объяснили видеозапись, на которой сотрудник магазина в Петербурге повреждает сковороды и выбрасывает их в мусорный бак. Об этом сообщает РИА "Новости". "В случае отзыва или поступления некондиционного товара партия уничтожается, чтобы товары ненадлежащего качества точно вышли из продажи",- - рассказали в компании. Ранее IKEA сняла ограничения по времени, введенные на онлайн-покупки в ходе проходящей в России распродажи товаров. В марте 2022 года IKEA приостановила деятельность на территории России. В июне компания сообщила, что продает четыре фабрики в России и сокращает масштаб бизнеса в этой стране. При этом сотрудникам IKEA пообещали до конца лета выплачивать зарплату, а затем расторгнуть контракты по соглашению сторон с единовременной выплатой нескольких зарплат.