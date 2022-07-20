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1 час назад

IKEA объяснила видео с уничтожением сковородок

Газета.Ru

В IKEA объяснили видеозапись, на которой сотрудник магазина в Петербурге повреждает сковороды и выбрасывает их в мусорный бак. Об этом сообщает РИА "Новости". "В случае отзыва или поступления некондиционного товара партия уничтожается, чтобы товары ненадлежащего качества точно вышли из продажи",- - рассказали в компании. Ранее IKEA сняла ограничения по времени, введенные на онлайн-покупки в ходе проходящей в России распродажи товаров. В марте 2022 года IKEA приостановила деятельность на территории России. В июне компания сообщила, что продает четыре фабрики в России и сокращает масштаб бизнеса в этой стране. При этом сотрудникам IKEA пообещали до конца лета выплачивать зарплату, а затем расторгнуть контракты по соглашению сторон с единовременной выплатой нескольких зарплат.

Дом и сад,Видео,Ikea,
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