Как правильно избавляться от ненужных вещей

Современное поколение давно отошло от привычек своих бабушек. Молодежь не хранит дома много вещей, а безжалостно с ними прощается. В мусорное ведро летит все, что хозяева перестали использовать буквально пару месяцев назад. Достаточно ли экологичен тренд и как «расхламиться» с максимальной пользой для себя, рассказывает блогер Анастасия Семина.
«Моя мама всегда была сторонницей того, что выкидывать вещь, если она еще хоть где-то может пригодиться, ни в коем случае нельзя. Дырявую снизу кофту она превращала в топ, на джинсы ставила заплатки, совсем пришедшую в негодность одежду превращала в тряпки. Естественно, в моей голове это закрепилось прочно: вещи ни в коем случае нельзя выкидывать, только использовать заново, пока они совсем не развалятся. Долгое время я хранила буквально все: контейнеры, которые уже просто нельзя было использовать для хранения еды, детский разваливающийся велосипед, дырявые шмотки, разваливающиеся ботинки (после двадцати подклеек в ателье). В одно прекрасное субботнее утро началось оно — великое «расхламление» квартиры. В огромные контейнеры из ИКЕА полетели коньки с балкона, которые малы мне на три размера, одежда, которую я уже года три как не ношу и не собираюсь, старые украшения. Короче, все, что мне было не нужно и уже точно не пригодилось бы»
Сейчас существует множество сервисов, которые забирают и перерабатывают старую одежду. Кроме того, еще есть благотворительные фонды и секонд-хенды, которые только и ждут, когда вы отдадите им свои ненужные коробки.
«Все, что все еще выглядело прилично, я отправила в детский дом. То, что отдавать детям было уже так себе, я сложила в картонные коробки и поставила недалеко от подъезда. Там часто оставляли ненужные вещи для тех, кто в тяжелом финансовом положении. К слову, буквально на следующий день коробки уже были пусты. Я оставила у себя в гардеробе только то, что на самом деле ношу, да еще и постаралась собрать капсульный гардероб. Если вещь мне больше не нужна, я всегда помню о том, что ее можно отдать кому-нибудь»