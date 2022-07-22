Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
59 минут назад

Как правильно избавляться от ненужных вещей

Super.ru

Современное поколение давно отошло от привычек своих бабушек. Молодежь не хранит дома много вещей, а безжалостно с ними прощается. В мусорное ведро летит все, что хозяева перестали использовать буквально пару месяцев назад. Достаточно ли экологичен тренд и как «расхламиться» с максимальной пользой для себя, рассказывает блогер Анастасия Семина.

Как правильно избавляться от ненужных вещей
Фото: Super.ruSuper.ru

«Моя мама всегда была сторонницей того, что выкидывать вещь, если она еще хоть где-то может пригодиться, ни в коем случае нельзя. Дырявую снизу кофту она превращала в топ, на джинсы ставила заплатки, совсем пришедшую в негодность одежду превращала в тряпки. Естественно, в моей голове это закрепилось прочно: вещи ни в коем случае нельзя выкидывать, только использовать заново, пока они совсем не развалятся. Долгое время я хранила буквально все: контейнеры, которые уже просто нельзя было использовать для хранения еды, детский разваливающийся велосипед, дырявые шмотки, разваливающиеся ботинки (после двадцати подклеек в ателье). В одно прекрасное субботнее утро началось оно — великое «расхламление» квартиры. В огромные контейнеры из ИКЕА полетели коньки с балкона, которые малы мне на три размера, одежда, которую я уже года три как не ношу и не собираюсь, старые украшения. Короче, все, что мне было не нужно и уже точно не пригодилось бы»

Видео дня

Сейчас существует множество сервисов, которые забирают и перерабатывают старую одежду. Кроме того, еще есть благотворительные фонды и секонд-хенды, которые только и ждут, когда вы отдадите им свои ненужные коробки.

«Все, что все еще выглядело прилично, я отправила в детский дом. То, что отдавать детям было уже так себе, я сложила в картонные коробки и поставила недалеко от подъезда. Там часто оставляли ненужные вещи для тех, кто в тяжелом финансовом положении. К слову, буквально на следующий день коробки уже были пусты. Я оставила у себя в гардеробе только то, что на самом деле ношу, да еще и постаралась собрать капсульный гардероб. Если вещь мне больше не нужна, я всегда помню о том, что ее можно отдать кому-нибудь»

Если вы хотите стать спокойнее, счастливее или просто решиться на разбор антресолей, то вот вам несколько советов от блогера:
  • Не пытайтесь очистить всю квартиру за раз — вы быстро устанете. Разбирайте по одной комнате.
  • Разберите все свои вещи в шкафу. То, что вы не носили последние два года, безжалостно выкидывайте, вряд ли вы когда-то еще наденете эту вещь, если руки к ней уже просто не тянутся. Это же относится ко всем рваным вещам и тем, что пришли в непристойный вид. Например, если все платье в катышках, которые невозможно убрать.
  • Залезайте в ящики по очереди, а все, что кажется вам ненужным, выбрасывайте.
  • Каждому предмету, который вы решили оставить, найдите место и запомните его. Так вы будете знать, куда и что класть во время уборки.
  • Создайте систему хранения, которая будет удобна лично вам. Можно прибегнуть к контейнерам разных размеров, в них удобно хранить нужную мелочь.
  • Не жалейте о выброшенном. Да, когда-то вы потратили на это деньги, но они уже давно окупились. Расставайтесь с вещами без сожаления.
Дом и сад,Анастасия Семина,Ikea,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители