Как правильно избавляться от ненужных вещей

«Моя мама всегда была сторонницей того, что выкидывать вещь, если она еще хоть где-то может пригодиться, ни в коем случае нельзя. Дырявую снизу кофту она превращала в топ, на джинсы ставила заплатки, совсем пришедшую в негодность одежду превращала в тряпки. Естественно, в моей голове это закрепилось прочно: вещи ни в коем случае нельзя выкидывать, только использовать заново, пока они совсем не развалятся. Долгое время я хранила буквально все: контейнеры, которые уже просто нельзя было использовать для хранения еды, детский разваливающийся велосипед, дырявые шмотки, разваливающиеся ботинки (после двадцати подклеек в ателье). В одно прекрасное субботнее утро началось оно — великое «расхламление» квартиры. В огромные контейнеры из ИКЕА полетели коньки с балкона, которые малы мне на три размера, одежда, которую я уже года три как не ношу и не собираюсь, старые украшения. Короче, все, что мне было не нужно и уже точно не пригодилось бы»