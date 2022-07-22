Какейбо: японский метод экономии, который поможет каждому

Управлять финансами не так сложно, как кажется, если соблюдать простые правила.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Чтобы доходов на все хватало, а за неделю до зарплаты не приходилось думать, у кого же занять немного денег, нужно научиться финансовому планированию.

Видео дня

Сейчас в сети можно найти десятки схем и методов ведению бюджета. Одни из них плохо вписываются в современную реальность, другие кажутся слишком строгими. Но японская система «Какейбо» активно используется по всему миру больше ста лет. Те, кто попробовал ее в действии, уверяют, что рассчитывать финансы таким способом удобно, а подсчет занимает совсем немного времени.

Какейбо изобрела японская домохозяйка Мотоко Хани в 1904 году. С тех пор система распространилась далеко за пределы страны восходящего солнца.

С чего начать

Согласно японскому способу, в начале месяца вам нужно вооружиться ручкой и блокнотом и уделить полчаса ответам на несколько вопросов.

Сколько денег есть? Внесите в эту графу все доходы, которые планируете получить за месяц. Не забывайте о подработках, налоговых вычетах и кешбэке.

Сколько вы планируете отложить? Назначьте разумную цель на месяц и разбейте ее на несколько платежей. В отличие от других систем финансового планирования, Какейбо — гибкий способ. В нем учитывается, что ежемесячные доходы нестабильны. Поэтому в хороший месяц вы сможете отложить в копилку сумму серьезнее, а в сложные времена назначить для себя небольшие платежи.

Сколько потратится? В эту графу внесите все расходы — еду, оплату бензина, проезда, одежды, учебы детей.

Сколько я могу потратить на прочие нужды? Разница между доходом, накоплениями и расходами — ваш свободный бюджет на месяц. Если он кажется неудобным, запишите, как можно изменить баланс и какие статьи расходов убрать. Может, стаканчик кофе по дороге на работу ежедневно, а, отказавшись от него, вы сможете купить новый жакет.

Как вести записи расходов и доходов

Вещи первой необходимости

Расходы на образование и саморазвитие

Траты на общение с друзьями и семьей

Маленькие радости В тот же блокнот записывайте все расходы, которые происходят в течение месяца. Не надо обозначать каждую позицию в чеке, но общую сумму стоит указать. Разделите траты на категории:

Вы можете придумать другие категории. Не забывайте пересматривать их ежемесячно: так вы поймете, куда уходят деньги и как можно оптимизировать расходы.

Достигли ли вы цели по накоплениям?

Что хотите изменить в следующем месяце?

На что уходит слишком много денег? В конце месяца задайте себе вопросы:

Со временем категоризация трат войдет в привычку, и вы начнете замечать лишние расходы.

Дополнительные хитрости Какейбо