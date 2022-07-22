Какейбо: японский метод экономии, который поможет каждому

Управлять финансами не так сложно, как кажется, если соблюдать простые правила.
Чтобы доходов на все хватало, а за неделю до зарплаты не приходилось думать, у кого же занять немного денег, нужно научиться финансовому планированию.
Сейчас в сети можно найти десятки схем и методов ведению бюджета. Одни из них плохо вписываются в современную реальность, другие кажутся слишком строгими. Но японская система «Какейбо» активно используется по всему миру больше ста лет. Те, кто попробовал ее в действии, уверяют, что рассчитывать финансы таким способом удобно, а подсчет занимает совсем немного времени.
Какейбо изобрела японская домохозяйка Мотоко Хани в 1904 году. С тех пор система распространилась далеко за пределы страны восходящего солнца.
Согласно японскому способу, в начале месяца вам нужно вооружиться ручкой и блокнотом и уделить полчаса ответам на несколько вопросов.
Сколько денег есть? Внесите в эту графу все доходы, которые планируете получить за месяц. Не забывайте о подработках, налоговых вычетах и кешбэке.
Сколько вы планируете отложить? Назначьте разумную цель на месяц и разбейте ее на несколько платежей. В отличие от других систем финансового планирования, Какейбо — гибкий способ. В нем учитывается, что ежемесячные доходы нестабильны. Поэтому в хороший месяц вы сможете отложить в копилку сумму серьезнее, а в сложные времена назначить для себя небольшие платежи.
Сколько потратится? В эту графу внесите все расходы — еду, оплату бензина, проезда, одежды, учебы детей.
Сколько я могу потратить на прочие нужды? Разница между доходом, накоплениями и расходами — ваш свободный бюджет на месяц. Если он кажется неудобным, запишите, как можно изменить баланс и какие статьи расходов убрать. Может, стаканчик кофе по дороге на работу ежедневно, а, отказавшись от него, вы сможете купить новый жакет.
Вы можете придумать другие категории. Не забывайте пересматривать их ежемесячно: так вы поймете, куда уходят деньги и как можно оптимизировать расходы.
Со временем категоризация трат войдет в привычку, и вы начнете замечать лишние расходы.