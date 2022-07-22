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2 часа назад

Какейбо: японский метод экономии, который поможет каждому

WomanHit.ru

Управлять финансами не так сложно, как кажется, если соблюдать простые правила.

Какейбо: японский метод экономии, который поможет каждому
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Чтобы доходов на все хватало, а за неделю до зарплаты не приходилось думать, у кого же занять немного денег, нужно научиться финансовому планированию.

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Сейчас в сети можно найти десятки схем и методов ведению бюджета. Одни из них плохо вписываются в современную реальность, другие кажутся слишком строгими. Но японская система «Какейбо» активно используется по всему миру больше ста лет. Те, кто попробовал ее в действии, уверяют, что рассчитывать финансы таким способом удобно, а подсчет занимает совсем немного времени.

Какейбо изобрела японская домохозяйка Мотоко Хани в 1904 году. С тех пор система распространилась далеко за пределы страны восходящего солнца.

С чего начать

Согласно японскому способу, в начале месяца вам нужно вооружиться ручкой и блокнотом и уделить полчаса ответам на несколько вопросов.

Сколько денег есть? Внесите в эту графу все доходы, которые планируете получить за месяц. Не забывайте о подработках, налоговых вычетах и кешбэке.

Сколько вы планируете отложить? Назначьте разумную цель на месяц и разбейте ее на несколько платежей. В отличие от других систем финансового планирования, Какейбо — гибкий способ. В нем учитывается, что ежемесячные доходы нестабильны. Поэтому в хороший месяц вы сможете отложить в копилку сумму серьезнее, а в сложные времена назначить для себя небольшие платежи.

Сколько потратится? В эту графу внесите все расходы — еду, оплату бензина, проезда, одежды, учебы детей.

Сколько я могу потратить на прочие нужды? Разница между доходом, накоплениями и расходами — ваш свободный бюджет на месяц. Если он кажется неудобным, запишите, как можно изменить баланс и какие статьи расходов убрать. Может, стаканчик кофе по дороге на работу ежедневно, а, отказавшись от него, вы сможете купить новый жакет.

Как вести записи расходов и доходов

В тот же блокнот записывайте все расходы, которые происходят в течение месяца. Не надо обозначать каждую позицию в чеке, но общую сумму стоит указать. Разделите траты на категории:
  • Вещи первой необходимости
  • Расходы на образование и саморазвитие
  • Траты на общение с друзьями и семьей
  • Маленькие радости

Вы можете придумать другие категории. Не забывайте пересматривать их ежемесячно: так вы поймете, куда уходят деньги и как можно оптимизировать расходы.

В конце месяца задайте себе вопросы:
  • Достигли ли вы цели по накоплениям?
  • Что хотите изменить в следующем месяце?
  • На что уходит слишком много денег?

Со временем категоризация трат войдет в привычку, и вы начнете замечать лишние расходы.

Дополнительные хитрости Какейбо

  • Если рассчитываетесь наличными, складывайте оставшуюся вечером мелочь в копилку.
  • Если пользуетесь картой, настройте округление платежа до 10 рублей, разница пусть хранится на отдельном счету.
  • Попробуйте возвращенные долги откладывать полностью
  • Поставьте себе цель, не связанную с деньгами. Например, заниматься спортом дважды в неделю, а за пропуски назначьте штраф — 100 рублей в копилку. И здоровее станете, и денег накопите!
  • Разбейте финансы на месяц понедельно. Если в течение семи дней потратили меньше, отправьте разницу в копилку.
  • Несрочные покупки откладывайте на месяц. Если через 30 дней вам всё ещё хочется приобрести вещь, сделайте это. Но может выясниться, что она не так уж и нужна.
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