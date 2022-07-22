Как вырастить ошеломительный иван-чай на своем огороде

Пока производители иван-чая требуют преференций на рынке, истинные дачники берут и сажают все, что им нужно, на собственных участках. "Рамблер" рассказывает, как посадить и вырастить эту траву.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Иван-чай прекрасно чувствует себя в природе и не требует больших усилий при выращивании. Главное — обеспечить растению подходящие условия, в которых оно будет хорошо себя чувствовать.

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Сбор семян

Вообще-то семена иван-чая продаются в магазинах для садоводов. Но их можно собрать самостоятельно. Если вы приметили поле, где растет иван-чай, придете туда осенью. Семена созревают через два месяца после начала цветения. Часть семян можно сразу же разбросать там, куда вы планировали сажать, а часть оставьте для рассады.

Рассада

В марте можно посеять семена на рассаду. Подготовьте горшочки, грунт должен быть легким и воздушным, слегка присыпьте семена землей. Накройте пленкой, не забывайте поливать. Когда всходы подрастут, их можно пикировать.

Высадка

Когда минует опасность заморозков рассаду можно высаживать на грядки. Место должно быть солнечным, но не слишком ветренным. Если есть возможность, лучше посадить растение рядом с домом или беседкой, чтобы ветер не мог поломать стебли.

Уход

Полив умеренный в жару, если не слишком жарко и периодически идут дожди, можно не поливать. Удобрение можно внести один раз за сезон. Растение достаточно устойчиво к вредителям, а еще улучшает почву и не дает разрастаться сорнякам. Осенью нужно обрезать стебли на высоте 15 сантиметров над землей.

Если вы не хотите, чтобы иван-чай слишком разрастался, в землю вокруг него нужно вкопать на глубину до одного метра металлический или пластиковый щит, который будет препятствовать распространению растения.

Еще один способ

Растение можно размножать не только семенами, но и корневищем. Для этого можно выкопать растение на поле и пересадить в заранее подготовленную лунку на участке. На дно положите песок перегной и золу, тщательно полейте, а сверху замульчируйте землю скошенной травой или соломой.