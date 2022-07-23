Зачем нужен кармашек на женских трусах

Наверняка каждая девушка хотя бы раз в жизни задумывалась, зачем нужен кармашек на трусах, ведь класть туда что бы то ни было очень не удобно. "Рамблер" выяснил, как так вышло, что кармашек стал необходимым.
На самом деле этот кармашек называется ластовица, выполнена она из хлопка и является неотъемлемым атрибутом практически всех видов женских трусов, за исключением микро-стрингов, которые не предназначены для того, чтобы их долго носили.
Особенно важно наличие такой ластовицы на тех трусах, которые выполнены из полиамида и других синтетических тканей. Они красиво выглядят, хорошо сидят, долго не изнашиваются, но плохо пропускают воздух. С точки зрения гигиены это не очень хорошее качество для трусов. Поэтому к ним стали пришивать ластовицу из хлопка.
Согласно требованиям, швы, которыми пришита ластовица, должны находиться внутри. Если они будут снаружи, трусы будут натирать и травмировать кожу половых органов. Это значит, что ластовица пришивается с изнаночной стороны, швы выполняются с трех сторон, а с четвертой край остается свободным. А нужно это для того, чтобы потом вывернуть ластовицу на лицо. Таким образом получается кармашек. Его появление обусловлено технологией производства этого предмета гардероба.
Еще одна причина, по которой ластовицу не пришивают с четырех сторон, в том, что материалы ластовицы и самих трусов имеют разные способности к растяжению. Если сделать шов с четвертой стороны, изделие поведет.