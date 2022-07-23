Зачем нужен кармашек на женских трусах

Наверняка каждая девушка хотя бы раз в жизни задумывалась, зачем нужен кармашек на трусах, ведь класть туда что бы то ни было очень не удобно. "Рамблер" выяснил, как так вышло, что кармашек стал необходимым.

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На самом деле этот кармашек называется ластовица, выполнена она из хлопка и является неотъемлемым атрибутом практически всех видов женских трусов, за исключением микро-стрингов, которые не предназначены для того, чтобы их долго носили.

Особенно важно наличие такой ластовицы на тех трусах, которые выполнены из полиамида и других синтетических тканей. Они красиво выглядят, хорошо сидят, долго не изнашиваются, но плохо пропускают воздух. С точки зрения гигиены это не очень хорошее качество для трусов. Поэтому к ним стали пришивать ластовицу из хлопка.

Согласно требованиям, швы, которыми пришита ластовица, должны находиться внутри. Если они будут снаружи, трусы будут натирать и травмировать кожу половых органов. Это значит, что ластовица пришивается с изнаночной стороны, швы выполняются с трех сторон, а с четвертой край остается свободным. А нужно это для того, чтобы потом вывернуть ластовицу на лицо. Таким образом получается кармашек. Его появление обусловлено технологией производства этого предмета гардероба.