Как легко отмыть белый пластиковый подоконник

Пластиковые окна давно превратились из роскоши в обыденность. Когда-то о таких окнах мечтала каждая хозяйка, ведь их не надо заклеивать на зиму, поскольку они хорошо сохраняют тепло, а весной их гораздо легче мыть, чем старые окна с двойными деревянными рамами. А кроме того, их не надо регулярно красить. В общем, пластиковые окна действительно снимают много головной боли. Но часто бывает так, что белый пластиковый подоконник со временем теряет вид — он желтеет, на нем появляются плохо отмываемые пятна, особенно на кухонном окне. "Рамблер" предлагает идеальный способ вернуть первозданную белизну подоконнику, выполненному из пластика.
Весь процесс можно разделить на два этапа. Для начала смешайте две столовых ложки обычной соды с двумя столовыми ложками кальцинированной соды. Намочите подоконник и нанесите на него полученную смесь влажной губкой. Оставьте ненадолго.
За это время смешиваем любой порошковый кислородный отбеливатель со столовым уксусом, берем также по две столовых ложки. Эту пасту нужно нанести на подоконник вторым слоем. Следите, чтобы все равномерно распределилось. Через тридцать минут возьмите щетку и потрите самые загрязненные места.
Таким способом можно отмыть самые сложные пятна, включая пятна от клея. Подоконник вновь станет белоснежным, а вы сможете расставить на нем свои самые любимые горшки с растениями или устроить своему коту место для безмятежного отдыха.