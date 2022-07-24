Как легко отмыть белый пластиковый подоконник

Пластиковые окна давно превратились из роскоши в обыденность. Когда-то о таких окнах мечтала каждая хозяйка, ведь их не надо заклеивать на зиму, поскольку они хорошо сохраняют тепло, а весной их гораздо легче мыть, чем старые окна с двойными деревянными рамами. А кроме того, их не надо регулярно красить. В общем, пластиковые окна действительно снимают много головной боли. Но часто бывает так, что белый пластиковый подоконник со временем теряет вид — он желтеет, на нем появляются плохо отмываемые пятна, особенно на кухонном окне. "Рамблер" предлагает идеальный способ вернуть первозданную белизну подоконнику, выполненному из пластика.