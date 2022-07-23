Полезные свойства ревеня, о которых следует знать каждому

Хотя ревень и обладает непрезентабельным видом, это растение – кладезь витаминов. Огородники недооценивают его, но очень зря, ведь эта культура богата витаминами, микро- и макроэлементами.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Ревень содержит от 3,2% ценных пищевых волокон; витамины А, К, группы В, РР, Е, С; такие микроэлементы, как железо, медь, селен; макроэлементы – калий, кальций, магний, натрий, фосфор.

Кислый вкус ревеня связан с большим количеством органических кислот в составе. Черешки ревеня богаты яблочной, аскорбиновой, никотиновой, фолиевой, янтарной, щавелевой, лимонной и уксусной кислотами, которые активно участвуют в обмене веществ и защищают организм от свободных радикалов. Они помогают желчеобразованию и желчевыведению.

Важно помнить, что передозировка щавелевой кислоты может стать причиной камнеобразования в почках. Поэтому следует употреблять в пищу предпочтительно черешки молодого ревеня и делать это с осторожностью.

Малая калорийность (13 ккал на 100 г) делает это растение диетическим продуктом.

Ревень обладает антитоксическими свойствами, поскольку поглощает яды и токсины, продукты распада. Также врачи отмечают гипогликемические качества растения, оно помогает снизить сахар в крови и поддерживать его стабильный уровень при диабете.