Чем деревянные дома хуже кирпичных

Собираетесь построить деревянный дом? Он действительно считается более экологичным и приятным на вид, чем кирпичный. Однако всё же такая постройка имеет ряд недостатков.

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Наталья Перескокова, эксперт по недвижимости, объяснила, о чём нужно помнить, собираясь построить деревянный дом. Дело в том, что такие дома по сравнению с кирпичными не считаются долговечными.

В среднем, по словам специалиста, срок службы кирпичного дома составляет 80 лет, а вот деревянного - всего примерно 40-50 лет. При этом деревянная постройка может прослужить и дольше, если правильно за ней ухаживать. В этом случае немаловажную роль играет качество дерева: именно этого зависит качество всего дома и его долговечность.