Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+33° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
2 часа назад

Два главных минуса деревянных домов в сравнении с кирпичными

Ferra.ruиещё 4

Собираетесь построить деревянный дом? Он действительно считается более экологичным и приятным на вид, чем кирпичный. Однако всё же такая постройка имеет ряд недостатков.

Чем деревянные дома хуже кирпичных
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Наталья Перескокова, эксперт по недвижимости, объяснила, о чём нужно помнить, собираясь построить деревянный дом. Дело в том, что такие дома по сравнению с кирпичными не считаются долговечными.

В среднем, по словам специалиста, срок службы кирпичного дома составляет 80 лет, а вот деревянного - всего примерно 40-50 лет. При этом деревянная постройка может прослужить и дольше, если правильно за ней ухаживать. В этом случае немаловажную роль играет качество дерева: именно этого зависит качество всего дома и его долговечность.

Второй недостаток деревянного строения - огнеопасность. Эксперт подчёркивает, что в целом древесина горит лучше, чем кирпич. Поэтому так важно ещё в самом начале строительства обработать дом устойчивыми к пожару веществами.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители