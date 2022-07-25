Блогерша раскрыла правильный способ применения подставки для обуви

«Я же не единственный человек, который никогда не думал о том, что следует размещать обувь на подставке данным образом?», «Подождите, я только что выбросил такую же, потому что она была недостаточно вместительной», «Я избавился от стойки, поскольку неправильно ею пользовался, но теперь подумываю приобрести вновь», — высказались они.