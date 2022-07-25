Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+29° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
5 часов назад

Уборщица подсказала неожиданное средство для мойки душевой кабины

Помутневшую душевую кабину можно отмыть средством для унитаза, подсказала мексиканская уборщица и тиктокерша Ванеса Амаро. На ролик, в котором она порекомендовала использовать неожиданное средство для мойки душевой кабины, обратило внимание издание Express.

Уборщица подсказала средство для мойки душевой кабины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Амаро, помутневшие из-за жесткой воды стены душевой кабины она оттирает средством для очистки унитазов в форме спрея.

«Наденьте перчатки, потому что оно едкое. Разбрызгайте, распределите по поверхности с помощью губки и оставьте на 10-20 минут в зависимости от того, насколько жесткая вода», — рассказала она о своем способе.

Тиктокерша подчеркнула, что перепробовала все специализированные средства, однако ни одно не работало так хорошо, поскольку средства для унитазов разработаны именно для борьбы с твердым налетом.

«Подержите некоторое время, смойте, пройдитесь по поверхности резиновым скребком, опрыскайте средством для мытья стекол и вытрите», — подробно раскрыла она метод.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители