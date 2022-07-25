5 самых опасных растений, которые вы можете найти в саду

Если у вас есть дачный участок, то его необходимо регулярно проверять на предмет потенциальной угрозы, а именно, не растут ли там растения, которые могут представлять опасность для здоровья. Читайте о самых опасных растениях, которые вы можете встретить в своем саду в материале "Рамблера".
Борщевик был выведен для корма скоту еще во времена СССР, однако он оказался непригодным для приема в пищу. И, несмотря на то, что его часто косят, с каждым годом численность этого растения только увеличивается.
Его опасность кроется в фуранокумаринах. Это вещества, которые усиливают чувствительность человеческой кожи к воздействию ультрафиолета солнечных лучей. У пораженного может случиться ожог. Если же сок растения попал на глаза, то человек может ослепнуть. Кроме этого, борщевик является сильным аллергеном для кожи и дыхательных путей.
Это растение также называют крест-трава, волчьи или вороньи ягоды. Опасность в себе кроют все части растения, особенно ягоды. К симптомам отравления вороньим глазом относят тошноту, рвоту, жжение и сухость слизистых рта и гортани, головокружение, увеличение зрачков и многое другое.
При сильном отравлении у человека возникает затрудненное дыхание, судороги, паралич. Возможен летальный исход. При отравлении необходима срочная госпитализация.
Мало кто знает, но это растение очень опасно. Оно настолько токсично, то всего лишь выпитая вода, в которой ранее стоял букет с ландышами, может навредить здоровью.
Отравление этим растением можно распознать по таким симптомам, как сильная тошнота, головные боли, рези в животе, потемнение в глазах.
Эти ярко-желтые цветы, которые обладают приятным ароматом, также представляют опасность. Все растение ядовито, однако наибольшая угроза кроется в листьях.
Листья при тесном контакте с кожей вызывают ожоги, пораженное место отекает, также могут образоваться пузырьки с последующим нагноением. А при употреблении внутрь развивается сильное отравление. При высокой концентрации яда возможны спутанность сознания, дискоординация движений.
В этом случае также ядовиты все части растения. Его употребление, особенно семян, вызывает отравление. К симптомам можно отнести пожелтение кожных покровов, боль в животе, рвота, головная боль, нарушения работы сердца, возможна потеря сознания, остановка дыхания, а также преждевременные роды у беременных. Кроме этого, листья растения могут вызвать ожог.