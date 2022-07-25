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2 часа назад

5 самых опасных растений, которые вы можете найти в саду

Мария Иглина

Если у вас есть дачный участок, то его необходимо регулярно проверять на предмет потенциальной угрозы, а именно, не растут ли там растения, которые могут представлять опасность для здоровья. Читайте о самых опасных растениях, которые вы можете встретить в своем саду в материале "Рамблера".

5 самых опасных растений, которые вы можете найти в саду
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org

Борщевик

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Борщевик был выведен для корма скоту еще во времена СССР, однако он оказался непригодным для приема в пищу. И, несмотря на то, что его часто косят, с каждым годом численность этого растения только увеличивается.

Его опасность кроется в фуранокумаринах. Это вещества, которые усиливают чувствительность человеческой кожи к воздействию ультрафиолета солнечных лучей. У пораженного может случиться ожог. Если же сок растения попал на глаза, то человек может ослепнуть. Кроме этого, борщевик является сильным аллергеном для кожи и дыхательных путей.

Вороний глаз

wikimedia.org

Это растение также называют крест-трава, волчьи или вороньи ягоды. Опасность в себе кроют все части растения, особенно ягоды. К симптомам отравления вороньим глазом относят тошноту, рвоту, жжение и сухость слизистых рта и гортани, головокружение, увеличение зрачков и многое другое.

При сильном отравлении у человека возникает затрудненное дыхание, судороги, паралич. Возможен летальный исход. При отравлении необходима срочная госпитализация.

Ландыш майский

wikimedia.org

Мало кто знает, но это растение очень опасно. Оно настолько токсично, то всего лишь выпитая вода, в которой ранее стоял букет с ландышами, может навредить здоровью.

Отравление этим растением можно распознать по таким симптомам, как сильная тошнота, головные боли, рези в животе, потемнение в глазах.

Лютик едкий

wikimedia.org

Эти ярко-желтые цветы, которые обладают приятным ароматом, также представляют опасность. Все растение ядовито, однако наибольшая угроза кроется в листьях.

Листья при тесном контакте с кожей вызывают ожоги, пораженное место отекает, также могут образоваться пузырьки с последующим нагноением. А при употреблении внутрь развивается сильное отравление. При высокой концентрации яда возможны спутанность сознания, дискоординация движений.

Клещевина

wikimedia.org

В этом случае также ядовиты все части растения. Его употребление, особенно семян, вызывает отравление. К симптомам можно отнести пожелтение кожных покровов, боль в животе, рвота, головная боль, нарушения работы сердца, возможна потеря сознания, остановка дыхания, а также преждевременные роды у беременных. Кроме этого, листья растения могут вызвать ожог.

Дом и сад,
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