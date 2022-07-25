Когда сеять огурцы на рассаду в 2023 году по лунному календарю

Огурец — травянистый однолетник, сажать который приходится ежегодно. Для этого применяют два несложных метода — рассадный и посадку семенами в открытый грунт. Огурцы на рассаду в 2023 году лучше сажать по лунному календарю, учитывая климатические особенности региона и долгосрочный календарь погоды от синоптиков. Правильно подобранные даты — залог получения достойного вознаграждения за свои труды.

Фото: клео.ру клео.ру

Посадка огурцов по лунному календарю в 2023 году — благоприятные дни

Видео дня

Лунный календарь для определения подходящих сроков посева используется человечеством несколько тысячелетий. Движение по небосводу дневного и ночного светила всегда занимало умы ученых. Наблюдение за ними выявило четко определенную последовательность циклов, зависимость происходящего на земной поверхности от этого постоянного движения. После выявления четких закономерностей и составления графика люди смогли обратить их себе на пользу, применяя в разных жизненных процессах.

Сроки посева семян в почву зависят не только от цикла движения светила. Лунный календарь посадки рассады огурцов определяет даты, благоприятные для этого, в каждом месяце, но огородник ориентируется и на другие факторы:

Погодные условия. Полезный овощ можно весной сажать только при соответствующих температурах, когда достаточно прогрелась почва и воздух. Особенности сорта — сроки созревания, устойчивость к холоду. Лунные фазы. Растения с надземными плодами хорошо растут, если высажены в растущей фазе, а убывающую лучше оставить для корнеплодов. К хорошим дням для посева нельзя отнести ни новолуние, ни полнолуние. Прохождение луны в определенном секторе зодиакального круга. Есть знаки плодородные и нейтральные, а некоторые из них и вовсе негативно влияют на посадки.

Лунный календарь — базовый ориентир для выбора сроков, когда можно заниматься посевом огурцов на рассаду, но не единственный инструмент в руках огородника. Ежегодно астрономы и астрологи составляют посевной календарь, ориентируясь на научные наблюдения за космическими телами, накопленные тысячелетиями наблюдения и приметы.

Приведенная ниже таблица укажет, когда можно сажать семена огурца на рассаду в 2023 году по месяцам:

Оптимальные даты для закладки саженцев

январь

1-7, 11-12, 16-17, 20-21, 24-25, 28-29

февраль

1-3, 7, 9, 13-14, 16-17, 21-26, 28

март

1-3, 6-7, 11-12, 15-17, 20-21, 24-25, 29-30

апрель

3-5, 7-9, 11-13, 16-17, 21-22, 25-26, 30

май

1-6, 9-10, 13-14, 18-24, 27-29

июнь

1-3, 5-6, 10-11, 14-15, 19-20, 25-30

июль

3-4, 7-8, 11-17, 21-22, 26-28, 30-31

август

3-4, 7-10, 12-14, 17-23, 25, 27-28, 31

сентябрь

1, 4-5, 8-9, 18-20, 23-24, 27-28

октябрь

1-7, 11-12, 15-21, 24-26, 29-31

ноябрь

1-3, 7-18, 21-22, 25-30

декабрь

1, 4-7, 9-12, 14-15, 18-1922-23, 25-28

А. Петрищенко, агроном: «Не стоит думать, что затраченное на выращивание время ограничивается только моментом помещения зернышка в почву. Рассчитывать сроки перемещения саженцев в почву нужно тщательно: недозревшая рассада погибнет, а перестоявшая вытянется — надежды на получение высокого урожая можно оставить, они не оправдаются. На продолжительность периода созревания влияют самые разные факторы — например, для замоченных или пророщенных семян. Лунный календарь — это только благоприятные дни для высадки и посева, все остальные расчеты огородник проводит самостоятельно».

Посадка огурцов на рассаду по месяцам по лунному календарю 2023

Было бы неправильно утверждать, что для этой цели подходят только строго определенные месяцы. Расхожее заблуждение гласит, что в условиях умеренного климата огурцы сажают только в мае и июне. На огромной территории России погодные условия разнятся, и при условии, что природа достаточно прогрела воздух и землю, для посадки подойдет и середина-конец апреля. А вот в регионах, где холодный период долгий и может напоминать о себе возвратными заморозками, приходится ориентироваться на более поздние сроки — конец весны и начало лета. Это означает необходимость отдавать предпочтение сортам с коротким периодом созревания или выращивать их, применяя наработки агротехники: в теплицах, под укрытием, в парниках и тоннелях.

Поэтому традиционно рассматриваются возможности высаживания семенным и рассадным способами, в открытом грунте и в тепличных условиях:

Посадку огурцов на рассаду по лунному календарю в закрытую теплицу рассчитывают так, чтобы сроки высадки в грунт пришлись на благоприятные дни. Например, зимой свежие овощи стараются подгадать к праздничному столу. Для тех, кто не успевает по каким-то причинам заняться посадками в удачное время по лунному календарю, остаются нейтральные дни под плодородными знаками зодиака и даты с самой положительной энергетикой, которые ежемесячно по расчетам определяют астрологи. Можно не особенно тщательно высчитывать, когда сажать огурцы на рассаду, а просто определить подходящую дату по лунному календарю 2023, намеченную для высадки саженцев в теплицу, и отнять от нее 28-30 дней. Это около 8 дней на подготовку семенного материала (с запасом, она может занять около 3 дней) и примерно 3 недели на выращивание рассады. Высаживать рассаду огурцов по лунному календарю в открытый грунт нужно не только по благоприятным датам в растущей фазе, но и по погодным условиям. Ночная температура не должна опускаться ниже +15 °С. Хотя сейчас эта рекомендация весьма условна: отечественные оригинаторы вывели сорта раннего созревания, устойчивые к холодам, да и укрывные материалы для защиты посадок с каждым годом совершенствуются.

В таблице ниже приведены примерные сроки, когда сажать рассаду огурцов по лунному календарю, и время, когда ее можно переносить в почву в конкретном регионе:

Регион

Семена для рассады

Саженцы в грунт

Хорошее время по Лунному календарю для высадки в открытый грунт.

Юг

Апрель, первая половина

Первая декада мая

1-6, 9-10, 13-14 - май

Средняя полоса, ЦЧР

Конец апреля – начало мая

Конец мая – начало лета

1-3, 5-6, 10-11 - июнь

Урал, Сибирь Алтай

2-3 декада последнего месяца весны

2-3 декада июня

14-15, 19-20, 25-30- июнь

Северо-Западный регион

1-2 декада мая

1-2 декада июня

1-3, 5-6, 10-11, 14-15 - июнь

Лунный календарь подскажет, когда сажать огурцы на рассаду, но огородники, применяющие современные методики ускорения появления сезонного овоща на прилавках и праздничном столе, должны учитывать, что высадка в пленочный парник или неотапливаемую теплицу означает, что высеять семена нужно примерно на 2 недели раньше. Применение для укрытия агроволокна или агроспана приближает сроки высадки семенного материала на срок до недели. Как правильно посеять огурцы на рассаду

Советы экспертов по выращиванию этого овоща помогут улучшить всхожесть семян и оптимизировать созревание семенного материала. Длинный список хитростей, как правильно сеять, начинается с выбора сорта, наиболее подходящего для конкретного региона. В современной реальности есть огромное множество предложений от селекционеров, поэтому не нужно хвататься за первый попавшийся в рекламном слогане, нужно сделать обдуманный выбор:

Хороший вариант — дражированные семена от производителя, они не требуют дополнительной подготовки. Из собственноручно собранных нужно выбирать самые крупные и полновесные семена, если собраны мелкие — лучше приобрести в магазине подготовленные. В замоченных на несколько суток семенах нужно регулярно менять воду на свежую. Огуречные семена способны сохранять всхожесть до 8 лет, а самые урожайные — те, что правильно хранились на протяжении 3 лет, а вовсе не прошлогодние. Лунный календарь подскажет не только весенне-летние сроки для высадки рассады огурцов: востребованный овощ можно сажать волнами, с перерывом в 10 дней, а на юге они дают урожай и при посадке под осень. Обычно это делают в середине августа, так что в июле южане могут высеять семена на рассаду.

Соблюдение инструкций от экспертов поможет получить необходимое для высадки, быстрого созревания и обильного плодоношения. Семена не дражированные и собранные в своем огороде обязательно обеззаразить в розовом растворе перманганата калия — получаса будет достаточно. После этого посадочный материал хорошо промывают под проточной водой, слегка просушивают, раскладывают на влажной салфетке или ткани, которую периодически увлажняют из пульверизатора, стараясь, чтобы семена не плавали в воде, но и не пересыхали.

Лучше всего прорастают семена в тепле, а если температура упадет до 15 °С, они могут просто загнить. В специализированном магазине можно найти субстрат для огуречной рассады, но его можно приготовить и самостоятельно, если в распоряжении есть торф, дерн, опилки и перегной — нужно отмерить равными частями и хорошо перемешать.

Уход за огурцами после посева

Сеять лучше в отдельные емкости — тогда не требуется пикировка, которую нежные саженцы переносят плохо. Пророщенные семечки садят в неглубокие бороздки и присыпают увлажненным грунтом — слой около 3 мм. До момента появления ростков емкости закрывают полиэтиленовой пленкой и помещают в теплое место. После того как они проклюнулись, укрытие снимают, а температуру можно на 1-2 °С снизить.

Полив на первой неделе — только после пересыхания почвы, иначе корневая система загниет и растения погибнут. Рассада не должна подвергаться действию холодных потоков воздуха или сквознякам, место для выращивания выбирают защищенное от ветра, теплое и хорошо освещенное. Если света недостаточно, придется позаботиться о подсветке, повесить лампы дневного света. В стаканчик лучше сажать по 2 семечка на случай, если одно не взойдет. Если всходят оба, потом можно просто обрезать более слабый росточек и оставить один крепкий.

Оптимальные условия ухода после посева для получения крепких саженцев для высадки в теплицу или открытый грунт:

температура не ниже 25 °С (лучше всего 26-28 °С); обилие света — в домашних условиях это не только южный или восточный подоконник, но и дополнительная подсветка; после появления семядольных листочков температуру можно снизить до 22 °С, в ночное время — не ниже 18 °С; закаливание начинают за 2 недели до предполагаемой высадки; в поливе соблюдают баланс меду пересыханием и переувлажнением; использование плодородного грунта в посадке означает, что можно отказаться от подкормки, в противном случае использовать спецаильный раствор для рассады с набором микроэлементов.

Огуречную рассаду можно выращивать в большой общей емкости или в отдельных маленьких. Второй метод более востребован, поскольку позволяет избежать пикировки. Эксперты советуют по мере подрастания саженца подсыпать почвосмесь в стаканчик, чтобы придать саженцам устойчивости и сделать корневую систему более мощной.

Итоги

Лунный календарь — результат многовековых наблюдений астрономов и астрологов за закономерностями перемещения ночного светила по небосводу. Один из самых крупных спутников планет в Солнечной системе имеет несомненное влияние на земные процессы, в том числе и на рост растений, диких и культурных.