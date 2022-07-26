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1 час назад

Британский таблоид посоветовал не стирать постельное белье и полотенца с одеждой

Газета.Ru

Стирка постельного белья и полотенец вместе с одеждой может привести к порче вещей. Об этом рассказал британский таблоид Express.

Почему нельзя стирать полотенца с одеждой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Никогда нельзя стирать полотенца с другой одеждой по трем основным причинам, уточняет издание.

Во-первых, когда мелкие вещи стираются одновременно с большими простынями и полотенцами, они могут завернуться в ткань и остаться вне цикла стирки. В конечном итоге это приводит к появлению плесени.

Во-вторых, использование общей настройки для стирки всего белья скажется на качестве. Так, быстрый цикл при низкой температуре остановит вымывание красок и защитит ткани, но вряд ли убьет бактерии, скрывающиеся в волокнах простыней и полотенец. Поэтому следует иметь в виду, что для постельного белья и для одежды нужны разные температуры.

В-третьих, ворс, который есть на полотенцах, может при неправильной стирке оказаться на других вещах в барабане. Для того, чтобы сохранить текстуру, вещи из хлопка следует стирать отдельно от других и добавлять одну чашку белого уксуса.

Ранее британцам рассказали, какие вещи могут повредить стиральную машину при стирке.

Дом и сад,Порча и сглаз,
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