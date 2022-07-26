Как обустроить бассейн с зоной отдыха на даче за один день

Все чаще перед современными дачниками встает вопрос о покупке бассейна. Современная дача перестала быть картофельным полем с плантацией овощей. Теперь дача – это про отпуск, яркие летние каникулы или отдых после рабочей недели. Как правильно выбрать бассейн и обустроить его всего за один день – читайте в материале Mir24.tv.

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На рынке существует три главных вида бассейнов: стационарные (круглогодичные), надувные и каркасные. Но поскольку стационарные – это целая наука, рассмотрим только два вида, надувные и каркасные, так как их можно быстро установить уже в разгар сезона.

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Надувные бассейны

«Надувные бассейны – это самый бюджетный вид, ценовой диапазон надувных бассейнов стартует от 1990 рублей. Это классический невысокий надувной круглый или прямоугольный бассейн. Правда, если в его комплектацию входит мини-аквапарк, горки, фонтаны или надувные батуты, то стоимость таких бассейнов может доходить до 30 тыс. рублей. Средняя же цена за надувной мобильный бассейн для взрослых и детей от 3 до 5 тыс., диаметр будет в среднем 3-4 метра, а высота до метра»,

– рассказала в интервью корреспонденту Mir24.tv эксперт сети гипермаркетов «ТВОЙ ДОМ» Мина Оруджева.

Каркасные бассейны

Они значительно дороже надувных, но и гораздо долговечнее в использовании. Средняя цена за качественный бассейн популярных брендов Bestway или Intex – 20-30 тыс., в зависимости от диаметра и высоты. Нужно рассчитывать, что на каждого взрослого человека необходимо пространство 1,5-2 метра, чтобы всем было комфортно. Если внутри бассейна можно с раскрытыми руками сделать круг, значит идеальная дистанция соблюдена. Но учитывая, что это частные бассейны для семьи и друзей – не обязательно строго следовать данной рекомендации.

Как правильно установить бассейн?

Для размещения каркасных бассейнов нет особых требований, но поверхность участка для установки должна быть ровной и без изъянов. Это может быть газон, песок, дерево с обработкой или плитка.

Но если вы хотите, чтобы каркасный бассейн был устойчив на разноуровневом ландшафте, то лучше снять первый слой земли с травой и сделать углубление 7-10 см по всему периметру дна. Можно это сделать самостоятельно лопатой и граблями, но после выкапывания стоит обратить внимание на то, насколько ровный участок. Если вы хотите, чтобы бассейн прослужил вам долго, то нужно сделать поверхность максимально гладкой – расстелить текстиль или сделать дополнительную засыпку мягкого песка, и сверху разложить пеноплекс (это легкий, но прочный отделочный теплостойкий материал). Все это нужно, чтобы избежать соприкосновения поверхности бассейна с ветками или камнями и не дать воде быстро остывать.