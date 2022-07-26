Как отбелить белые вещи в домашних условиях: эффективные и безопасные способы

Вернуть белизну белым вещам не так сложно, как может показать на первый взгляд. «Рамблер» рассказывает о самых простых, но при этом эффективных способах, которые помогут отбелить белые вещи в домашних условиях.

Фото: PxHere PxHere

Не смотря на общее название у белого цвета есть масса оттенков, и со временем кипенно-белые вещи могут желтеть, сереть — другими словами терять свою изначальную белизну. Происходит это не в один миг, поэтому изменения замечаешь не сразу, но стоит только один раз увидеть, развидеть это не получится. Но не спешите выбрасывать вещи, попробуйте сначала несколько простых способов вернуть прежний вид.

Видео дня

Подсолнечное масло

Что? Да! Подсолнечное масло отлично помогает удалить застаревшие пятна и освежить белый цвет. Этот способ подходит для полотенец, постельного белья, футболок, рубашек и носков. Наливаем в таз немного теплой воды, добавляем туда две столовые ложки стирального порошка или жидкого средства для стирки, две столовые ложки любого кислородного отбеливателя и две столовые ложки подсолнечного масла. Все перемешиваем и опускаем белье. Затем заливаем кипятком и оставляем на 12 часов. После этого достаем, слегка споласкиваем и отправляем в стиральную машинку. Для верности при стирке можно добавить еще ложку отбеливателя.

PxHere

Если вы хотите отбелить таким образом изделия из шелка и шерсти, то вместо порошковых средств возьмите жидкие и не заливайте вещь кипятком. Температура воды должна быть терпимой для рук, иначе шелковая ткань испортится, а шерстяной свитер сядет так, что не каждому ребенку будет впору.

Нашатырный спирт

Еще один вариант домашнего отбеливающего средства для белых вещей, которые приобрели сероватый оттенок. Разводим две столовые ложки нашатырного спирта, две столовые ложки перекиси водорода и три столовые ложки соды в трех литрах горячей воды. Замачиваем вещи на три-пять часов, а затем стираем как обычно.

Хозяйственное мыло

Отлично работает само по себе, но, если хорошенько намылить вещь, а затем замочить в мыльной воде с добавлением 3-4 ложек соды, результат получится превосходным. После замачивания постирайте вещи привычным способом.

Лимонная кислота

Верный помощник, который никогда не предаст. Лимонную кислоту можно добавлять при стирке к стиральному порошку, а можно замачивать с ней вещи на несколько часов. Лимонная кислота помогает убрать желтые пятна от пота. Смешайте порошок с небольшим количеством воды, чтобы получилась кашица, нанесите на пятна и оставьте на час. Затем постирайте.

Борная кислота

Продается в аптеках, стоит недорого, а результат выдает превосходный. Если вы любите белоснежное постельное белье, как в хороших отелях, то каждый раз при стирке добавляйте к порошку две столовые ложки. С ней же можно прокипятить вещи, если они не из синтетики.

PxHere

Аспирин

Для тех же целей можно использовать таблетки аспирина, их нужно предварительно растолочь и положить сразу в барабан.

Если в первого раза не получилось удалить пятна, повторите процедуру или попробуйте другой способ. Для самых прочных и плотных тканей можно использовать отбеливатели с хлором. В отличие от кислородных отбеливателей, хлорсодержащие не подходят для цветных тканей, поскольку моментально обесцвечивают. Если эффект деграде не входил в ваши планы, то такой отбеливатель не нужно применять на цветных тканях.

Как правильно стирать вещи, чтобы они не теряли первоначальный вид

Всегда следуйте инструкциям, указанным на ярлычке. Не стирайте вещи, которым подходит только химчистка. При стирке ставьте нужную температуру. Стирать белые вещи отдельно от цветных. Сортировать не только по цвету, но и по плотности. Не нужно запускать стирку с полотенцами и тонким трикотажем, разделите на два приема. Для тонких тканей использовать специальные мешки для стирки. Всегда выворачивать наизнанку пододеяльники и наволочки, чтобы вытряхнуть пыль, которая скапливается в уголках. Проверять карманы, в них можно оставить что-то такое, что перекрасит вообще все вещи. Не отжимайте на высоких оборотах, а также выбирайте режим «Без складок» или «Легкая глажка». Регулярно очищать стиральную машинку от накипи. Для этого можно использовать специальные средства или лимонную кислоту. В первом случае нужно действовать по инструкции, а во втором — засыпать 100 граммов лимонной кислоты в отсек для стирального порошка, выставить температуру на 95 градусов и запустить пустую стиральную машинку.