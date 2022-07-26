Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
1 час назад

Почему все вещи дома бьют током и как от этого избавиться

Даша Краснова

Каждый сталкивался с неожиданным ударам тока при касании к одежде, пледу или бытовой технике. "Рамблер" расскажет, почему это происходит.

Почему все вещи дома бьют током и как от этого избавиться
Фото: unsplashunsplash

Статическое электричество возникает из-за избытка свободных электронов, которые переносят природный ток. Появляется оно и запасается чаще всего на поверхности или в середине того или иного материала, который не имеет способности проводить ток.

Даже человек способен вырабатывать индивидуальное электростатическое поле, поэтому некоторые очень чувствительны к такому току, а другие его не ощущают.

Статическое электричество может быть не только на одежде, но и во всей квартире. Например, пыль часто подвергается заряду. Поэтому стоит чаще проводить влажную уборку и протирать поверхности.

Чтобы снизить появление статических зарядов в воздухе, можно набрать бутылки с водой и расставить по квартире. Это увлажняет воздух и притягивает к себе все заряды. Через пару часов воду можно вылить, а квартиру проверить.

Не менее важно избавиться от всей синтетики в доме. Используйте шелк, шерсть, хлопок и другие материалы. Также можно купить специальные средства в магазинах, правда химия может вызвать аллергию.

Чтобы снизить статическое электричество на одежде, при стирке стоит добавлять в машинку кондиционер для белья или обычную соду. Она образует защитный слой на одежде, который мешает образованию тока. Еще можно прополоскать одежду с уксусом.

К одежде, которая подвержена току, можно приколоть булавку. Статическое электричество быстро уйдет на проводящий металл, и не будет скапливаться на одежде.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители