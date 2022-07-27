Почему желтеют завязи у кабачков и как с этим бороться

Когда огородник сажает кабачки, он явно делает это не для красоты. Хоть и привлекательно растение — с резными листьями и крупными яркими цветками, — но мы-то от него в первую очередь ждем не цветов, а урожая. И как же досадно, когда многочисленные завязи желтеют и опадают, лишая нас надежды на кабачковое изобилие!

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Причин у такого явления может быть много — от достаточно очевидных и распространенных до неявных и неожиданных. Причем в каждом конкретном случае этих самых причин может быть и несколько, поэтому разберемся с ними последовательно, чтобы при необходимости знать наверняка, как действовать.

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Слишком много плодов

Это, пожалуй, самая безобидная и одновременно самая частая причина желтеющих и опадающих завязей. У каждого растения свои возможности и ресурсы: одно без труда дает обильное потомство, у другого на пару-тройку плодов едва сил хватает. И куст от всего «лишнего» избавляется — все равно не получится прокормить и вырастить.

Чтобы уменьшить потери, нужно регулярно собирать созревшие кабачки, чтобы они «не тянули одеяло на себя», не мешали развиваться другим плодам. Ну и конечно, позаботиться о растении, обеспечить ему должный уход и питание.

Если урожая хватает, а потери незначительные, отнеситесь к ним с пониманием. Выше головы, как говорится, не прыгнешь — куст сам нормирует завязи, освобождая от этой задачи огородника и оставляя себе посильный груз. Но когда растение активно избавляется от будущего потомства и не спешит радовать плодами, скорее всего, нужно искать причину дальше, она явно в чем-то ином.

Слишком мало пчел

Каждый, кто хоть раз выращивал кабачки, знает: завязи образуются на женских цветках еще до того, как те распустятся. Ну а дальше все зависит от того, произойдет опыление или нет. Прилетят пчелы, перенесут пыльцу с мужских цветков на женские — завязь начнет развиваться; не случится опыления — завязь пожелтеет и отвалится за ненадобностью.

Это тоже очень распространенная причина проблемы. О ней стоит подумать в первую очередь, если в пору цветения кабачков погода стоит пасмурная и дождливая, а также в тех случаях, когда в саду вообще мало пчел. Что с этим можно сделать?

Хорошо, когда на участке есть растения-медоносы, но об этом заботиться нужно заранее, еще с весны, ведь в считанные дни из семечка цветущий куст не вырастить. Если же естественных причин посещать ваш сад у пчел нет, придется пойти на небольшую хитрость: сделать медовую воду (1 ст. ложка меда на 1 л воды) и обрызгать ею свою кабачковую грядку. Запах должен привлечь помощников-опылителей.

Если затея не удалась, возможно, в ваших краях по каким-то причинам вообще мало пчел. Тут уже ничего не поделаешь — придется работать за них, переносить пыльцу вручную, используя мягкую кисточку.

Другой вариант — просто обрывать мужской цветок и, удалив его лепестки, стряхивать пыльцу на пестик женского цветка непосредственно с тычинок:

Слишком много питания

Может показаться парадоксальным, но факт: если с заботой о посадках переусердствовать, тоже можно остаться без урожая. Это работает примерно одинаково на всех культурах: когда азотного питания (органики) в избытке, растение начинает жировать и о продолжении рода заботиться не собирается. Зачем, если и так хорошо? А мы смотрим на пышный куст и недоумеваем: чего ж ему еще не хватает?

Перекормить кабачки, казалось бы, проблематично: тыквенные весьма «прожорливы». Но на практике такое случается, особенно у начинающих огородников, которые в стремлении сделать «как лучше» регулярно и щедро подкармливают посадки. Если куст крупный, мощный, листья большие и насыщенно-зеленые, а плоды не завязываются совсем или завязываются плохо, завязи желтеют и опадают, в первую очередь стоит предположить, избыток азота.

Возможно, кабачку пойдет на пользу небольшой стресс — в неблагоприятных условиях большинство растений стремится скорее дать потомство. Аккуратно срежьте часть листьев — это вынудит кабачок израсходовать часть питания на образование новых и с высокой вероятностью подтолкнет к плодоношению. Кроме того, посадки будут лучше освещаться и проветриваться, что тоже полезно.

Сбалансировать питание помогают фосфорно-калийные подкормки. Из того, что под рукой, можно использовать древесную золу — щедро внести ее под куст и обильно полить. Огородники хорошо отзываются также о подкормке борной кислотой (10 г на ведро воды) или борной кислотой с йодом (то же самое плюс 30 капель йода).

Ну а в идеале, конечно, сразу придерживаться правильной агротехники, не перекармливать растения, тогда и исправлять свои просчеты не придется.

Слишком мало питания

Ситуация прямо противоположная: кабачок растет на бедной почве и все, что можно было, он оттуда уже извлек. Хватило только на то, чтобы вырасти, а вот кормить плоды уже нечем. Снова вспомним, что тыквенные к питанию весьма требовательны, и если они вынуждены «сидеть на диете», это скажется на урожае: растение будет избавляться от завязей.

Тут понятно, что делать: организовать правильные подкормки (как правильно — подробно написано в статьях из приведенного выше списка). Главное — не усердствовать с азотом в период плодоношения и не забывать о микроэлементах.

Слишком жарко или холодно

Кабачки теплолюбивы, но слишком сильная жара (когда столбик термометра ползет к +40 и выше) им не по нраву. При экстремальном повышении температуры пыльца становится стерильной, и опыления не происходит. Если жара сочетается с высокой влажностью (например, резко потеплело после сильных ливней), завязи часто начинают гнить. В холодную погоду плоды тоже завязываются плохо, а завязавшиеся часто не развиваются или загнивают.

Что делать? А что тут поделаешь — погоду ведь не исправить… Я для себя (с учетом нашего нестабильного климата) нашла только один выход: всегда выращивать минимум 3-4 разных сорта. Хоть один да будет плодоносить, что бы ни случилось.

Иногда советуют притенять посадки в жару — но с этим, по-моему, кабачки и сами неплохо справляются. А от холодного и сырого лета спасения и вовсе нет — не выращивать же все культуры в теплице...