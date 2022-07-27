Названы главные ошибки в дизайне интерьера

Дизайнер интерьера Диана Балашова рассказала, какие ошибки могут испортить интерьер, передает «Вечерняя Москва».
Так, неразумным, по мнению эксперта, является решение сделать диагональные скошенные стены. Многие считают, что так получится креативная планировка, но на самом деле в комнате останутся пустые углы, а мебель придется делать на заказ.
Также Балашова отметила, что часто люди не видят связи между планом розеток и расстановкой мебели. В итоге им приходится пользоваться удлинителями или путаться в проводах.
Еще одна ошибка – делать выключатели со стороны дверных петель, а не ручки. Такое расположение заставит человека тянуться через всю дверь.