Названы главные ошибки в дизайне интерьера

Дизайнер интерьера Диана Балашова рассказала, какие ошибки могут испортить интерьер, передает «Вечерняя Москва».

Фото: Мир24 Мир24

Так, неразумным, по мнению эксперта, является решение сделать диагональные скошенные стены. Многие считают, что так получится креативная планировка, но на самом деле в комнате останутся пустые углы, а мебель придется делать на заказ.

Также Балашова отметила, что часто люди не видят связи между планом розеток и расстановкой мебели. В итоге им приходится пользоваться удлинителями или путаться в проводах.