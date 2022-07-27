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2 часа назад

Названы главные ошибки в дизайне интерьера

Мир24

Дизайнер интерьера Диана Балашова рассказала, какие ошибки могут испортить интерьер, передает «Вечерняя Москва».

Названы главные ошибки в дизайне интерьера
Фото: Мир24Мир24

Так, неразумным, по мнению эксперта, является решение сделать диагональные скошенные стены. Многие считают, что так получится креативная планировка, но на самом деле в комнате останутся пустые углы, а мебель придется делать на заказ.

Также Балашова отметила, что часто люди не видят связи между планом розеток и расстановкой мебели. В итоге им приходится пользоваться удлинителями или путаться в проводах.

Еще одна ошибка – делать выключатели со стороны дверных петель, а не ручки. Такое расположение заставит человека тянуться через всю дверь.

Дом и сад,Диана Балашова,
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