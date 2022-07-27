4 правила, как обрезать ветки деревьев

Сегодня расскажем несколько важных правил, как обрезать ветки.
Если сделать срез слишком высоко над почкой, останется сучок, который будет постепенно отмирать. В результате может погибнуть весь побег. Поэтому обрезайте ветку как можно ближе к почке.
Делайте надрез в том же направлении, что и почка, чтобы не затруднять циркуляцию влаги в побеге. Иначе он может загнить. А правильный срез поможет ускорить рост почки.
Не стоит делать срез слишком близко к почке, в обратном случае вы можете повредить ее. Тогда почка погибнет, а растение заболеет.
Делайте срез не более 1 см от почки, под наклоном симметрично с почкой. Для этой процедуры всегда пользуйтесь острым и чистым секатором.