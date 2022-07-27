Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+30° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
3 часа назад

4 правила, как обрезать ветки деревьев

Крестьянская жизнь

Сегодня расскажем несколько важных правил, как обрезать ветки.

4 правила, как обрезать ветки деревьев
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Правило № 1

Если сделать срез слишком высоко над почкой, останется сучок, который будет постепенно отмирать. В результате может погибнуть весь побег. Поэтому обрезайте ветку как можно ближе к почке.

Правило № 2

Делайте надрез в том же направлении, что и почка, чтобы не затруднять циркуляцию влаги в побеге. Иначе он может загнить. А правильный срез поможет ускорить рост почки.

Правило № 3

Не стоит делать срез слишком близко к почке, в обратном случае вы можете повредить ее. Тогда почка погибнет, а растение заболеет.

Правило № 4

Делайте срез не более 1 см от почки, под наклоном симметрично с почкой. Для этой процедуры всегда пользуйтесь острым и чистым секатором.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители