Как правильно использовать золу на дачном участке

На самом деле на даче может пригодиться примерно все, даже зола, которая остается после протапливания бани. "Рамблер" рассказывает, чем хороша зола и как правильно ее использовать.

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Главное преимущество золы в ее абсолютной натуральности и безопасности как для людей, так и для животных. Но надо быть внимательным к тому, что вы сжигаете в печке: дрова и трава подходят, а газеты, журналы, упаковка от продуктов — уже нет.

В золе содержится большое количество полезных микроэлементов: калий, кальций, магний, натрий, фосфор — это натуральное щелочное удобрение, которое особенно необходимо на кислых почвах. При этом в золе нет хлора, а значит ее можно использовать даже во время посадки саженцев садовых деревьев и кустарников, чтобы они лучше приживались.

Также зола помогает бороться с грибковыми заболеваниями и насекомыми-вредителями.

Вносить золу можно непосредственно при посадке прямо в лунку, а можно осенью или весной, когда будете перекапывать грядки.

Но при всех плюсах, у золы есть некоторые недостатки, о которых полезно знать.

К сожалению, нельзя точно определить, сколько и каких элементов в почву вы внесли, поэтому одной золой вы не обойдетесь, нужно использовать и другие удобрения.

При этом золу нельзя смешивать с удобрениями, содержащими азот, это вещество улетучится, а вместо него останется аммиак, который в больших дозах принесет больше вреда, чем пользы.