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3 часа назад

Как правильно использовать золу на дачном участке

Катя Кобышева

На самом деле на даче может пригодиться примерно все, даже зола, которая остается после протапливания бани. "Рамблер" рассказывает, чем хороша зола и как правильно ее использовать.

Как правильно использовать золу на дачном участке
Фото: unsplash.comunsplash.com

Главное преимущество золы в ее абсолютной натуральности и безопасности как для людей, так и для животных. Но надо быть внимательным к тому, что вы сжигаете в печке: дрова и трава подходят, а газеты, журналы, упаковка от продуктов — уже нет.

В золе содержится большое количество полезных микроэлементов: калий, кальций, магний, натрий, фосфор — это натуральное щелочное удобрение, которое особенно необходимо на кислых почвах. При этом в золе нет хлора, а значит ее можно использовать даже во время посадки саженцев садовых деревьев и кустарников, чтобы они лучше приживались.

Также зола помогает бороться с грибковыми заболеваниями и насекомыми-вредителями.

Вносить золу можно непосредственно при посадке прямо в лунку, а можно осенью или весной, когда будете перекапывать грядки.

Но при всех плюсах, у золы есть некоторые недостатки, о которых полезно знать.

К сожалению, нельзя точно определить, сколько и каких элементов в почву вы внесли, поэтому одной золой вы не обойдетесь, нужно использовать и другие удобрения.

При этом золу нельзя смешивать с удобрениями, содержащими азот, это вещество улетучится, а вместо него останется аммиак, который в больших дозах принесет больше вреда, чем пользы.

Золой нельзя удобрять неокрепшую рассаду, чтобы не повредить, а также редис, редьку и репу, иначе они начнут цвести, а корнеплоды будут мелкими.

Дом и сад,
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