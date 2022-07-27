Надо ли срезать листья у клубники и как это делать правильно

После того, как садовая земляника отплодоносила, у нее наступает период «второй волны». На кустиках появляются свежие листья, а старые выцветают и грубеют. Если они к тому же заражены болезнями, то обычно их удаляют, чтобы инфекция не распространилась на весь куст. Однако другие дачники считают, что обрезка приводит к тому, что клубника быстрее «вырождается» и на следующий год урожай может быть мелким и несладким.

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На самом деле, старая листва растению не нужна, она уже отдала все силы, а теперь тянет их из корня. Обрезав ненужное, вы дадите клубнике шанс обновиться, стимулируете ее омоложение. Отличить те листья, что надо убирать, можно по цвету – они коричневые и желтые.

Удаляют их секатором, как можно ближе к стеблю. После обрезки клубнику надо будет подкормить, чтобы до конца сезона она успела «отрасти». Плотная розетка будет прикрывать корни зимой от вымерзания. Однако, если у вас сорта поздней клубники, лучше обрезку не проводить – растение просто не успеет нарастить достаточное количество зеленой массы и зимой замерзнет.